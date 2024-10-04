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«Впервые такое вижу»: гигантская пробка в Таллинне удивила даже опытных водителей

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Пробки на Ярвевана-теэ совсем не редкое явление.
Пробки на Ярвевана-теэ совсем не редкое явление. Фото: AFP / Scanpix

Вчера, 3 октября, вечером пробка на Ярвевана-теэ вызвала вопросы у водителей: почему движение было парализовано несколько часов?

«Я часто там езжу, но впервые вижу такую огромную пробку и это не был час пик, даже в тоннеле машины стояли в два ряда», - рассказывает ехавший по Ярвевана-теэ около семи часов вечера Алексей.

«Я подумал, что там произошла какая-то огромная авария с участием нескольких автомобилей, но в итоге там был просто автобус, в котором упали люди. Неужели нельзя было сразу отогнать автобус на обочину? Зачем было перекрывать движение?» - негодует читатель.

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