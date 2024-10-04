На общеевропейском конкурсе идей в области искусственного интеллекта Girls go circular идея эстонских девушек попала в тройку лучших среди 26 стран, а 10 октября, чтобы представить Эстонию они отправятся на форум в Будапешт.
Молодежь из Эстонии вошла в тройку лучших на общеевропейском конкурсе
«Девушки проделали огромную работу и внесли вклад в решение актуальной проблемы. Это подтверждает и выход в финал - финального места заслуживали все представленные на форуме идеи разных стран, и особенно приятно, что в тройку лучших попала именно Эстония», - прокомментировала исполнительный директор Junior Achievement Керсти Лоор.
В рамках программы Girls go circular в этом году участницы должны были предложить связанную с искусственным интеллектом идею, направленную на сокращение гендерного неравенства. Лучшей из идей, предложенных эстонской молодежью, стала работа команды SMEEQ из Международной гимназии Audentes и Таллиннской гуманитарной гимназии. Девушки предложили решение «эквалайзера» спортивных медиа, цель которого - сбалансировать освещение мужских и женских достижений в спортивных новостях.
«В детстве мы все были тесно связаны со спортом, но, обсуждая это между собой, поняли, что ни у кого из нас не было кумиров среди спортсменок, и, вероятно, поэтому нам не хватало мотивации, чтобы проявить себя в спортивной сфере. Это и подтолкнуло нас к исследованию того, как спортсменок освещают в медиа, что привело к созданию идеи «эквалайзера» спортивных медиа», - пояснила член команды Арина Слюсар.
Цель SMEEQ - обеспечить равное освещение в спортивных новостях мужчин и женщин, поскольку, несмотря на то что женщины составляют около 40% всех спортсменов, в настоящее время на их долю приходится лишь 4% медийного освещения.
«Мы провели небольшое исследование и обнаружили, что спортсменки освещаются в медиа крайне редко, причем акцент зачастую делается на их внешности, а не на достижениях и результатах», - отметила Слюсар. По ее словам, цель предложенного решения - изменить взгляды общества, обеспечить равное освещение спортсменов обоих полов и вдохновить будущих спортсменок.
Члены команды Арина Слюсар, Вероника Медянцева и Олеся Ткачева не ожидали выхода в финал. «Это было для нас большим сюрпризом - уже сам факт, что мы стали лучшими в Эстонии, стал неожиданным, но о выходе в финал мы и мечтать не могли», - отметила Слюсар.
Сейчас девушки активно готовятся, чтобы достойно представить Эстонию на форуме в Будапеште. Еженедельно они отрабатывают свое выступление и оттачивают ораторские навыки. На форум в Будапешт представлять Эстонию они отправятся уже 10 октября.
Girls go circular - это финансируемый Европейским союзом образовательный проект, нацеленный на девочек и девушек в возрасте 14-19 лет. Цель проекта - расширить знания учащихся об экономике замкнутого цикла, шагах, которые компании предпринимают в этом направлении, а также предоставить возможность развить свои цифровые и предпринимательские навыки и найти новые решения общественным и экологическим вызовам.
Программа была создана для повышения интереса девушек к сфере STEM и информационно-коммуникационным технологиям, однако к участию приглашаются и юноши. Участники программы получают не только богатый опыт и знания, но и соответствующий сертификат.