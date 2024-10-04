Молодежь из Эстонии вошла в тройку лучших на общеевропейском конкурсе

«Девушки проделали огромную работу и внесли вклад в решение актуальной проблемы. Это подтверждает и выход в финал - финального места заслуживали все представленные на форуме идеи разных стран, и особенно приятно, что в тройку лучших попала именно Эстония», - прокомментировала исполнительный директор Junior Achievement Керсти Лоор.

В рамках программы Girls go circular в этом году участницы должны были предложить связанную с искусственным интеллектом идею, направленную на сокращение гендерного неравенства. Лучшей из идей, предложенных эстонской молодежью, стала работа команды SMEEQ из Международной гимназии Audentes и Таллиннской гуманитарной гимназии. Девушки предложили решение «эквалайзера» спортивных медиа, цель которого - сбалансировать освещение мужских и женских достижений в спортивных новостях.

«В детстве мы все были тесно связаны со спортом, но, обсуждая это между собой, поняли, что ни у кого из нас не было кумиров среди спортсменок, и, вероятно, поэтому нам не хватало мотивации, чтобы проявить себя в спортивной сфере. Это и подтолкнуло нас к исследованию того, как спортсменок освещают в медиа, что привело к созданию идеи «эквалайзера» спортивных медиа», - пояснила член команды Арина Слюсар.

Цель SMEEQ - обеспечить равное освещение в спортивных новостях мужчин и женщин, поскольку, несмотря на то что женщины составляют около 40% всех спортсменов, в настоящее время на их долю приходится лишь 4% медийного освещения.