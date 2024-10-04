Михал: слова Ляэнеметса о конце рыночной экономики были неправильно поняты

«Сегодня утром я встречался с предпринимателями и могу подтвердить, что рыночная экономика находится в полном порядке, и бизнесом занимаются именно предприниматели, а не государство управляет экономикой вручную», - сказал Михал.

В четверг, 3 октября, Ляэнеметс заявил, что времена, когда рынок сам регулировал цены, прошли.

«Сегодня все ждут, что государство что-то сделает. Те времена, когда мы говорили, что рынок все исправит и все произойдет само, прошли. Это также живое доказательство того, что правительство должно реагировать, правительство должно делать, и в каком-то смысле правительство должно направлять это экономическое развитие», - заявил Ляэнеметс. Он добавил, что многие другие страны сейчас также руководят экономикой, пишет Postimees.

По словам Михала, Ляэнеметса неправильно поняли. «Скорее всего, его посыл касался экономического роста и поддержки промышленности, что мы действительно делаем, особенно в оборонной промышленности на фоне войны в Украине», - сказал Михал.