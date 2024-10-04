Бывший глава Eesti Energia спорит с министром: «Рыночная экономика работает прекрасно»

Глава Центрального союза работодателей Хандо Суттер напомнил в эфире Vikerraadio о том, что в Эстонии существует большая нехватка рабочей силы. Как только экономика начнет расти, проблема дефицита кадров станет еще острей.
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Подобная ситуация крайне болезненно сказывается на конкурентоспособности эстонских компаний, подчеркнул Хандо Суттер.
По его слова, в будущем нехватка рабочей силы также усугубится нынешним низким уровнем рождаемости.