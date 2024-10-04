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Бывший глава Eesti Energia спорит с министром: «Рыночная экономика работает прекрасно»

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Хандо Суттер.
Хандо Суттер. Фото: Sander Ilvest / Postimees

Глава Центрального союза работодателей Хандо Суттер напомнил в эфире Vikerraadio о том, что в Эстонии существует большая нехватка рабочей силы. Как только экономика начнет расти, проблема дефицита кадров станет еще острей.

Подобная ситуация крайне болезненно сказывается на конкурентоспособности эстонских компаний, подчеркнул Хандо Суттер.

По его слова, в будущем нехватка рабочей силы также усугубится нынешним низким уровнем рождаемости.

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