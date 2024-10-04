Полиция: пропавшая вчера 70-летняя женщина найдена

Около 16:00 в Центр тревоги поступило сообщение, что в пятницу, 4 октября, около 14:00 Сирье ушла из попечительского дома. Ее искали в окрестностях, но не нашли, и полиция продолжила поиски.

В субботу, 5 октября, пресс-служба полиции сообщила, что сегодня в 8.15 утра бдительный человек заметил Сирье в волости Канепи в деревне Хурми и обратился в полицию. «С женщиной все в порядке и она будет доставлена в попечительский дом», - уточнили стражи порядка.