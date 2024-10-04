Полиция разыскивает 70-летнюю Сирье

Около 16:00 в Центр тревоги поступило сообщение, что в пятницу, 4 октября, около 14:00 Сирье ушла из попечительского дома. Ее искали в окрестностях, но пока не нашли, и полиция продолжает поиски.

Сирье низкого роста, у нее короткие светло-каштановые волосы и быстрая походка. На ней была оранжевая толстовка с капюшоном, темные штаны и серая обувь.

Полиция просит всех, кто видел Сирье или имеет информацию о ее местонахождении, позвонить по номеру 112.