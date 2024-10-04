Полиция просит помощи в поисках 70-летней Сирье, которая ушла из попечительского дома в деревне Пийгасте, волости Канепи (Пыльвамаа).
Полиция разыскивает 70-летнюю Сирье
Около 16:00 в Центр тревоги поступило сообщение, что в пятницу, 4 октября, около 14:00 Сирье ушла из попечительского дома. Ее искали в окрестностях, но пока не нашли, и полиция продолжает поиски.
Сирье низкого роста, у нее короткие светло-каштановые волосы и быстрая походка. На ней была оранжевая толстовка с капюшоном, темные штаны и серая обувь.
Полиция просит всех, кто видел Сирье или имеет информацию о ее местонахождении, позвонить по номеру 112.