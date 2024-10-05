Порой российские z-блогеры обрушиваются с критикой на российских военачальников и чиновников Минобороны, но, как считает публицист Андрей Кузичкин, эта критика не должна никого вводить в заблуждение: военкоры остаются верными слугами Путина. Их призвание - служить доносчиками и держать в страхе командный состав российской армии. Но в исторической перспективе военкоры опасны для всех. Опасность z-блогеров заключается в том, что они формируют матрицу русского фашизма и создают многоканальную связь российской военно-политической элиты с обществом.
АНДРЕЙ КУЗИЧКИН ⟩ Путинские z-блогеры – главный инструмент зомбирования российского общества
Институт военных корреспондентов - военкоров - в современной России сформировался в 2014 году, когда на востоке Украины начались масштабные боевые действия. Тогда речь шла о нескольких десятках журналистов, которые предлагали информацию в выгодном для Кремля ключе, публиковались в специальных изданиях, редко выходили с репортажами в эфир центральных телеканалов и не имели большой аудитории.
Однако все изменилось после начала российского вторжения в Украину 24 февраля 2024 года. Бывшие военкоры быстро переквалифицировались в z-блогеров и создали в социальных сетях целую мета-вселенную военной информации. Особенно активно трубадуры войны действуют в пространстве телеграм-каналов.
Выбор именно этого ресурса для распространения российской военной пропаганды можно объяснить тем, что среди россиян, доверяющих именно телевидению как главному источнику информации, более 50% твердых сторонников войны в Украине. Среди тех, кто больше доверяет YouTube и телеграм-каналам, таких сторонников существенно меньше - 30% и 38% соответственно (данные опроса «Левада-Центра», август, 2024). Поэтому усилия пропаганды направлены именно на повышение доли сторонников войны среди российских пользователей интернета. Одновременно замедляется YouTube.
Короткая дорога в мученики
Армия z-блогеров состоит из представителей государственных медиа, непрофессиональных журналистов и участников боевых действий. Многие z-блогеры готовят свои репортажи непосредственно на линии фронта, получают ранения, гибнут, имеют статус героев и даже мучеников.
Таким стал военкор Владлен Татарский, погибший в результате покушения в апреле 2023 года в Петербурге. А 30 сентября 2024 года Путин присвоил звание Героя России Евгению Поддубному, военкору телеканала «Россия 24», получившему тяжелое ранение в Курской области. Путин лично встречается с военкорами, проводит с ними совещания и тем самым передает им часть своего политического ресурса. И, конечно, это служит отчетливым сигналом, что военкоры управляются Кремлем и вся их деятельность координируется администрацией президента России.
Креативность и поэтичность
Число подписчиков самых популярных телеграм-каналов z-блогеров превышает миллион. А названия каналов свидетельствуют о креативности и поэтичности их авторов, например: «Старше Эдды», «Когда запели пушки», «Шекспир», «Черный полковник», «Курилка мичмана Птичкина», «Синяя Z Борода», «#будниБункера Z», «WRNGTURN JUGEND», «13 TACTICAL», «Филолог в засаде», «ZERGULIO», «Свидетели Байрактара» и т.д.
Разумеется, z-блогеры используются Министерством обороны России и российскими спецслужбами в целях проведения информационно-психологических специальных операций. Общая стратегия: гротескное изображение «киевского режима», разоблачение преступлений «украинской военщины», выстраивание ассоциаций войны в Украине с Великой Отечественной войной 1941-45 годов, представление российских солдат наследниками «Великой Победы» и «освободителей Европы от фашизма», восхваление достижений российских военных технологий и российского оружия, рассказы о «героических победах российской армии в Украине».
Телеграм-каналы служат для распространения псевдо-инсайдерской информации, фейков и вербовки агентов в Украине. Это довольно эффективный инструмент деморализации противника и продвижения кремлевских нарративов как в России среди интернет-публики, так и в Украине среди тайных сторонников путинского режима. А их немало.
Путин неприкасаем
Есть каналы, которые проводят сбор денежных средств под лозунгами: «Все для фронта! Все для Победы!». Для повышения доверия к информации z-блогерам разрешено даже критиковать военное руководство и положение на фронте. Но верховный главнокомандующий, Путин, конечно, остается вне критики.
После отступления российской армии из-под Киева, из Харьковской области и из Херсона военкоры начали критиковать за провалы в Украине российский генералитет. Во многих репортажах появилась информация о нехватке снарядов, плохом качестве питания солдат, о зверствах командиров и преимуществах западного оружия над российским.
Среди военкоров оказалось много «вагнеровцев» из штаба Пригожина. Но после его гибели они исчезли. Операция ВСУ в Курской области России стала еще одним поводом для возмущения военкоров. Конечно, критике подверглись ошибки российских военных, но настоящий гнев z-блогеров вызвало поведение мирных жителей, которые просто эвакуировались из зоны боев, а не ушли в партизаны.
Борьба с либеральным болотом
Целый месяц я добросовестно знакомился с публикациями ведущих z-блогеров и пришел к выводу, что для них главным врагом являются не США и НАТО, и даже не ВСУ. Актуальный враг - россиянин, который не воюет в Украине, не плетет маскировочные сети в тылу и не посещает концерты певцов-патриотов, типа Шамана.
В информационном z-пространстве главный тренд - разоблачение «скрытых либералов», которые саботируют встречи участников войны с молодежью в школах и университетах, отказывают в предоставлении залов для показа спектаклей z-режиссеров, не допускают проката z-патриотических фильмов на стриминговых платформах.
Так, по мнению Захара Прилепина, z-блогера и самого известного z-культуртрегера России, писателя и участника боев в Украине, современная отечественная культура - это «либеральное болото», которое отторгает любой патриотический продукт, уничтожает патриотическую мысль и воспитывает детей в духе низкопоклонства перед Западом. При этом идеалом Прилепин считает советскую культуру времен Сталина. Этот период писатель называет «эпохой свершений и надежд».
А z-блогерша Жанна Валевская пишет: «Подавляющее большинство населения не погружено в войну и живет в иллюзиях мирного времени. Этих людей война раздражает. Войну поддерживает крошечная часть населения России. Доминирующим мотивом участия в войне становится не патриотизм и чувство долга, а «денежный дождь». Но самая жесткая критика z-блогеров адресована российским эмигрантам, которых презрительно называют «нетвойняшками», «уезжантами» и «соевыми релокантами» - за любовь к соевому молоку, которое в России не популярно, а в Европе - тренд.
Военкоры требуют лишать эмигрантов российского гражданства, судить и изымать у них имущество и денежные средства. А лучше всего - похищать их, вывозить в Россию и отправлять на войну.
На втором месте по популярности тема z-блогов - недавняя история с операторами дронов, имевших позывные «Эрнест» и «Гудвин». Из-за конфликта с командиром их включили в штурмовой отряд и отправили в бой, в котором они погибли. Это вызвало массовое возмущение среди военкоров, которые потребовали расправы над командирами, посылающими на смерть неугодных им военнослужащих.
Рецидивисты и алкоголики
Активно обсуждается также недавний указ Путина об освобождении от уголовной ответственности участников «специальной военной операции», воюющих в Украине. Многие z-блогеры восприняли указ с сомнением: доля бывших преступников в рядах российских солдат и без того высокая.
Один из блогеров вспоминает случай, когда на фронт прибыл прямо из колонии парень, совершивший убийство и съевший сердце своей жертвы. Он был осужден на 25 лет, из них 3 года отбыл в колонии, потом подписал контракт с Министерством обороны и отправился в Украину.
Через пару месяцев этот парень убил своего сослуживца, был осужден, приговорен к 15 годам, но уже через год опять вернулся на фронт. И блогер задает вопрос: «Больше пользы или вреда принесут такие бойцы, которые больше убили русских, чем хохлов?».
Но главный вывод, к которому приходят военкоры, указ - это отказ от мобилизации в пользу рецидивистов. «Власть не хочет пугать граждан мобилизацией, а предпочитает иметь дело с контрактниками, выпущенными из тюрем и колоний. Да, это зло, но это неизбежное зло, если вы не готовы, чтобы ваш сын, брат или муж заменили их в штурмах минных полей», - пишет «Гидродесантник».
Автор канала «Убежище №8» тоже делится ценным наблюдением о кадровой политике на фронте: «Во время штурмов погибает особенно много алкоголиков. Так зачем военкоматы набирают их в армию и платят огромные деньги, если завтра этот алкоголик погибнет? А потом набирают новых людей, потому что бойцов не хватает! Где логика?». Однако эта критика не должна никого вводить в заблуждение: военкоры остаются верными слугами Путина. Их призвание - служить доносчиками и держать в страхе командный состав российской армии. Но в исторической перспективе военкоры опасны для всех.
Опасность z-блогеров заключается в том, что они формируют матрицу русского фашизма и создают многоканальную связь российской военно-политической элиты с обществом. Именно этот инструмент используется Кремлем для продвижения ветеранов войны в Украине в органы власти по всей России. Апофеоз - назначение 2 октября Путиным бывшего командира батальона «Спарта», спикера парламента т. н. ДНР, z-героя Артема Жоги своим полномочным представителем в стратегически важном Уральском федеральном округе.
И я ничуть не удивлюсь, если завтра z-блогеры примут активное участие в установлении в России военной диктатуры. В современном мире информация дает власть над людьми, и военкоры станут мощным оружием Кремля, чтобы взять российское общество в плен.