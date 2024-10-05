АНДРЕЙ КУЗИЧКИН Путинские z-блогеры – главный инструмент зомбирования российского общества

Военкоры требуют лишать эмигрантов российского гражданства, судить и изымать у них имущество и денежные средства. А лучше всего - похищать их, вывозить в Россию и отправлять на войну.

На втором месте по популярности тема z-блогов - недавняя история с операторами дронов, имевших позывные «Эрнест» и «Гудвин». Из-за конфликта с командиром их включили в штурмовой отряд и отправили в бой, в котором они погибли. Это вызвало массовое возмущение среди военкоров, которые потребовали расправы над командирами, посылающими на смерть неугодных им военнослужащих.

Рецидивисты и алкоголики

Активно обсуждается также недавний указ Путина об освобождении от уголовной ответственности участников «специальной военной операции», воюющих в Украине. Многие z-блогеры восприняли указ с сомнением: доля бывших преступников в рядах российских солдат и без того высокая.

Один из блогеров вспоминает случай, когда на фронт прибыл прямо из колонии парень, совершивший убийство и съевший сердце своей жертвы. Он был осужден на 25 лет, из них 3 года отбыл в колонии, потом подписал контракт с Министерством обороны и отправился в Украину.

Через пару месяцев этот парень убил своего сослуживца, был осужден, приговорен к 15 годам, но уже через год опять вернулся на фронт. И блогер задает вопрос: «Больше пользы или вреда принесут такие бойцы, которые больше убили русских, чем хохлов?».