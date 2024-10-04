С Днем булочки с корицей! Где в Эстонии найти идеальную выпечку?

Наступил самый коричный день года - 4 октября, когда отмечается День булочек с корицей. В этот день нормально съесть три булочки на завтрак, пять на обед и хотя бы пару на ужин. Похоже, что жители Пярну так и сделали: с 11 до 12 часов многие пекарни города уже не имели в продаже булочек с корицей. Знающие люди заранее звонили в свои любимые пекарни и бронировали свежую выпечку.