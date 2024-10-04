Как долго Финляндия может держать восточную границу на замке? Эксперты отвечают на ключевые вопросы

Марко Турунен: «Управление ситуацией включает в себя множество различных вариантов, одним из которых является этот чрезвычайный закон и его возможное применение. В настоящее время, однако, Финляндия выбрала стратегию закрыть пограничные переходы. Отмечу, что закрытие стабилизировало ситуацию на восточной границе».

Мартти Коскенниеми: «Закон о выдворении противоречит обязательствам Финляндии в области прав человека. Порог для его применения очень высок. Он может быть введен только на месяц и при наличии определенных угроз национальной безопасности».

Может ли ЕС вмешаться в закрытие восточной границы и какие санкции могут за этим последовать?

Марко Турунен: «Еврокомиссия самостоятельно оценивает необходимость вмешательства и возможные меры, если она считает, что страна-член ЕС нарушает законодательство. Но пока в отношении Финляндии такие процедуры не рассматривались. Если говорить на общем уровне, санкции могут включать финансовые последствия для страны-члена, например, единовременную компенсацию - что-то вроде штрафа».

Мартти Коскенниеми: «Комиссия рано или поздно выскажет свое мнение по этому вопросу. По реалистичным оценкам, это вряд ли произойдет до следующей весны. Европейский суд по правам человека может взять дело на рассмотрение только после того, как закон будет применен таким образом, что будут нарушены права какого-либо лица, просителя убежища. Если закон будет признан противоречащим постановлениям Суда ЕС или правам человека, он должен быть отменен. Венгрия весной получила штраф в размере 200 миллионов евро за поддержание закона, который Европейский суд признал нарушающим директивы ЕС по вопросам предоставления убежища».

Ханна Смит: «Репутация Финляндии в ЕС и НАТО настолько хороша, что там полностью доверяют финской оценке по поводу границы. Речь идет о безопасности Финляндии, которую страна оценивает самостоятельно».