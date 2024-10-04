Граница между Финляндией и Россией закрыта уже почти десять месяцев. Кратковременные ограничения пограничного движения на востоке начались год назад, в последний день сентября. В декабре шлагбаумы на пограничных пунктах опустились, и с тех пор фактически никто не пересекал границу, сообщает YLE.
Как долго Финляндия может держать восточную границу на замке? Эксперты отвечают на ключевые вопросы
Причиной закрытия границы стало то, что Россия направляла к финским погранпунктам просителей убежища - граждан третьих стран, не имеющих необходимых въездных документов.
Как долго восточная граница может оставаться закрытой? Мы задали этот вопрос трем экспертам: заместителю начальника пограничного и морского отдела Погранохраны полковнику Марко Турунену, профессору-эмериту международного права академику Мартти Коскенниеми и эксперту по России Ханне Смит.
Как долго Финляндия может держать восточную границу закрытой?
Марко Турунен: «Чтобы граница открылась, ситуация с безопасностью должна улучшиться. В настоящее время нет данных, указывающих на изменение сложившейся ситуации. Основная угроза по-прежнему заключается в том, что незаконный въезд в страну может продолжиться, если пограничные переходы будут открыты».
Мартти Коскенниеми: «Финляндия как суверенное государство имеет право решать, когда открывать и закрывать свою границу. Однако это право ограничивается обязательствами, которые устанавливают международные соглашения, в особенности Конвенция о статусе беженцев. Тем не менее, нет четкого срока, определяющего открытие границы».
Ханна Смит: «Пока Россия ведет захватническую войну против Украины, границу следует держать закрытой. Когда Россия покажет, что она хочет вернуться к нормальным отношениям, уважающим соседей и границы, можно будет открыть шлагбаум. Это прискорбная ситуация для многих, но когда в Европе соседняя страна ведет войну, это влияет и на нас».
Почему не открыть границу и не применить новый закон о выдворении?
Марко Турунен: «Управление ситуацией включает в себя множество различных вариантов, одним из которых является этот чрезвычайный закон и его возможное применение. В настоящее время, однако, Финляндия выбрала стратегию закрыть пограничные переходы. Отмечу, что закрытие стабилизировало ситуацию на восточной границе».
Мартти Коскенниеми: «Закон о выдворении противоречит обязательствам Финляндии в области прав человека. Порог для его применения очень высок. Он может быть введен только на месяц и при наличии определенных угроз национальной безопасности».
Может ли ЕС вмешаться в закрытие восточной границы и какие санкции могут за этим последовать?
Марко Турунен: «Еврокомиссия самостоятельно оценивает необходимость вмешательства и возможные меры, если она считает, что страна-член ЕС нарушает законодательство. Но пока в отношении Финляндии такие процедуры не рассматривались. Если говорить на общем уровне, санкции могут включать финансовые последствия для страны-члена, например, единовременную компенсацию - что-то вроде штрафа».
Мартти Коскенниеми: «Комиссия рано или поздно выскажет свое мнение по этому вопросу. По реалистичным оценкам, это вряд ли произойдет до следующей весны. Европейский суд по правам человека может взять дело на рассмотрение только после того, как закон будет применен таким образом, что будут нарушены права какого-либо лица, просителя убежища. Если закон будет признан противоречащим постановлениям Суда ЕС или правам человека, он должен быть отменен. Венгрия весной получила штраф в размере 200 миллионов евро за поддержание закона, который Европейский суд признал нарушающим директивы ЕС по вопросам предоставления убежища».
Ханна Смит: «Репутация Финляндии в ЕС и НАТО настолько хороша, что там полностью доверяют финской оценке по поводу границы. Речь идет о безопасности Финляндии, которую страна оценивает самостоятельно».