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В домах украинских чиновников, выписывавших справки об инвалидности для уклонистов, нашли шесть миллионов долларов

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Фотография мужчины среди пачек денег опубликована на сайте Государственного бюро расследований Украины.
Фотография мужчины среди пачек денег опубликована на сайте Государственного бюро расследований Украины. Фото: ​Ukraina Riiklik Uurimisbüroo

Государственное бюро расследований Украины предъявило обвинение в незаконном обогащении главе Хмельницкого областного медицинского и социального экспертного центра (МСЭК) и ее сыну, который занимает руководящую должность в главном управлении Пенсионного фонда Украины в Хмельницкой области, сообщает портал Unian. В ходе обысков было обнаружено около шести миллионов долларов наличными.

Чиновников обвиняют в оформлении инвалидности лицам, которые пытались избежать службы в армии. В офисе главы МСЭК правоохранители нашли 100 000 долларов и поддельные медицинские документы с именами мужчин, которым были выданы ложные диагнозы. Кроме того, при расследовании в доме обвиняемых было найдено почти 5 244 000 долларов США, 300 000 евро, более пяти миллионов гривен, а также брендовые украшения и ценности.

Правоохранители находили деньги в квартире практически в каждом уголке - в шкафах, ящиках, нишах. Также изъяты документы, подтверждающие незаконную деятельность должностных лиц и отмывание ими денег через различные бизнес-проекты.

При этом женщина пыталась избавиться от части денег, выбросив две сумки с полмиллиона долларов через окно. Кроме того, эта семья владеет, в частности, 30 объектами недвижимости в Хмельницком, Львове и Киеве, а также 9 элитными автомобилями, корпоративными правами на 48 млн грн, гостинично-ресторанным комплексом на почти 3 000 м2 в одном из парков Хмельницкого. За рубежом в их собственности недвижимое имущество в Австрии, Испании и Турции. На валютных зарубежных счетах семья также «накопила» почти 2,3 млн долларов США.

Решается вопрос о сообщение чиновникам о подозрениях за мошенничество, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой, легализацию имущества, полученного преступным путем, по предварительному сговору группой лиц в крупных размерах, декларирование недостоверной информации и незаконного обогащения. Санкция статей предусматривает лишение свободы до 12 лет с конфискацией всего имущества.

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