В домах украинских чиновников, выписывавших справки об инвалидности для уклонистов, нашли шесть миллионов долларов

Чиновников обвиняют в оформлении инвалидности лицам, которые пытались избежать службы в армии. В офисе главы МСЭК правоохранители нашли 100 000 долларов и поддельные медицинские документы с именами мужчин, которым были выданы ложные диагнозы. Кроме того, при расследовании в доме обвиняемых было найдено почти 5 244 000 долларов США, 300 000 евро, более пяти миллионов гривен, а также брендовые украшения и ценности.

Правоохранители находили деньги в квартире практически в каждом уголке - в шкафах, ящиках, нишах. Также изъяты документы, подтверждающие незаконную деятельность должностных лиц и отмывание ими денег через различные бизнес-проекты.

Ukrainian law enforcement agencies have uncovered nearly $6 million in illegal cash in various currencies from the female head of the regional Medical and Social Expertise Commission (MSEC) center and her son, who holds a leadership position in the Pension Fund office of… pic.twitter.com/AJpekTN3fR — Euromaidan Press (@EuromaidanPress) October 4, 2024

При этом женщина пыталась избавиться от части денег, выбросив две сумки с полмиллиона долларов через окно. Кроме того, эта семья владеет, в частности, 30 объектами недвижимости в Хмельницком, Львове и Киеве, а также 9 элитными автомобилями, корпоративными правами на 48 млн грн, гостинично-ресторанным комплексом на почти 3 000 м2 в одном из парков Хмельницкого. За рубежом в их собственности недвижимое имущество в Австрии, Испании и Турции. На валютных зарубежных счетах семья также «накопила» почти 2,3 млн долларов США.

Ukrainian law enforcement agencies have uncovered nearly $6 million in illegal cash in various currencies from the female head of the regional Medical and Social Expertise Commission (MSEC) center and her son, who holds a leadership position in the Pension Fund office of… pic.twitter.com/AJpekTN3fR — Euromaidan Press (@EuromaidanPress) October 4, 2024

Решается вопрос о сообщение чиновникам о подозрениях за мошенничество, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой, легализацию имущества, полученного преступным путем, по предварительному сговору группой лиц в крупных размерах, декларирование недостоверной информации и незаконного обогащения. Санкция статей предусматривает лишение свободы до 12 лет с конфискацией всего имущества.