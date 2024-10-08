ОТ ПОЛИТОЛОГА Что делать, если близкий человек верит в теории заговора?

2. Точно так же - использование ярлыков и оскорбительных выражений в адрес последователей теорий заговора, таких как «параноик», «конспиролог», «необразованный» и т.д., вряд ли приведет к продуктивному диалогу. Также важно не обобщать, размышляя о сторонниках теорий заговора, и понимать, что даже очень образованные люди с учеными степенями и высоким IQ могут быть склонны к конспирологическому мышлению.

Можно ли переубедить сторонника теорий заговора?

С теориями заговора можно бороться двумя способами: предупреждать (эту стратегию еще называют прививкой от теории заговора) и развенчивать (работать уже с имеющимися убеждениями). Хотя оба метода важны, легче предотвратить распространение дезинформации, чем пытаться бороться с ней после того, как она уже укоренилась.

Здесь помочь может прежде всего школа и даже университетское образование. Например, подробное объяснение, почему Земля круглая (а не плоская, так утверждают блогеры тиктока и верят многие подростки), важно для того, чтобы ученик в будущем не присоединился к группе современных сторонников теории плоской Земли. Разумеется, отрицание изменения климата можно предотвратить «вакциной» знаний о климате на Земле и влиянии человека на него.

Развенчание теорий заговора значительно сложнее, чем их предупреждение, и включает следующие стратегии: