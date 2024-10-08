Уже во время первых локдаунов в пандемию выяснилось, что члены одной семьи часто не могут поладить друг с другом, потому что некоторые попали в сети теорий заговора о пандемии. Ситуация усугубилась с войной и многочисленными фейками, распространяющимися в Сети. Есть ли способ переубедить близкого человека, который в них верит, разбирается ассоциированный профессор Тартуского университета Анастасия Астапова.
ОТ ПОЛИТОЛОГА ⟩ Что делать, если близкий человек верит в теории заговора?
Данный материал подготовлен в сотрудничестве Института Шютте Тартуского университета и Rus.Postimees.
Классическое определение теории заговора включает следующие обязательные элементы: (1) существует тайный план, заговор (2) могущественной элитной группы (3) с целью обмануть или даже убить ни в чем не повинных людей. Согласно теориям заговора, например:
- евреи замышляют создание Нового мирового порядка;
- элиты Европейского союза планомерно способствуют геноциду белых европейцев, допуская в Европу африканских и азиатских мигрантов;
- изменение климата - это мошенничество ученых и политиков в их идеологических и финансовых интересах;
- кабала педофилов организовала глобальную сеть торговли детьми и замышляет подорвать власть президента Дональда Трампа, который хотел разоблачить их заговор (теория известна как QAnon);
- ковида не существует, а пандемия раздута, чтобы посеять панику и провести эксперимент: насколько послушно будут следовать простые граждане указаниям мирового правительства;
- Россия напала на Украину чтобы уничтожить американские лаборатории, в которых (на украинской территории) разрабатывают вирусы, направленные против ДНК славян.
Теории заговора сильно варьируются: например, некоторые считают войну в Украине продолжением эксперимента, начатого при пандемии, о том, насколько послушно те же граждане будут финансово помогать Украине или принимать украинских беженцев. Теории заговора поддерживаются различными фейковыми новостями, например, о том, что Барак Обама еще в 2000-х посещал биолаборатории в Украине. Эпидемия ковида и вовсе повлекла лавину инфодемии - слухов и фейков о происходящем.
Почему теории заговора так популярны?
Содержание теорий заговора иногда настолько невероятно, что трудно понять, почему кто-то может им верить. Но им верят, и совсем необязательно малообразованные люди. Для этого есть несколько причин. Прежде всего, это интернет. То, что раньше было устным слухом, теперь как вирус может достичь миллионы людей за считанные минуты.
Некоторые интернет-инфлюенсеры и самопровозглашенные эксперты используют эту возможность для продажи своих идеологий и продуктов: от семинаров о том, почему пандемия - выдумка, до биодобавок якобы защищающих от болезней лучше опасных прививок. Через интернет к тому же гораздо проще вести информационные войны некоторым политикам, чтобы склонить на свою сторону определенные слои населения.
Из-за этого теории заговора стали популярны среди широкой аудитории, независимо от социального статуса, образования или пола. Среднестатистического профиля сторонника теорий заговора не существует, его нелегко уловить, и он включает людей с различными базовыми ценностями. Некоторые стремятся быть ближе к природе (и отказываются от прививок или антибиотиков); другие превыше всего ценят свободу, утверждая, что правительство не имеет права навязывать какие-либо правила или ограничения.
Чего точно не стоит делать
Во-первых, существуют определенные способы борьбы с теориями заговора, которые, в конечном счете, не помогают, а могут даже усугубить ситуацию. К таким неудачным стратегиям относятся:
1. Публичное осуждение и дискуссии со сторонниками теорий заговора в публичном пространстве интернета. Спор по каждому факту, скорее всего, вызовет встречные аргументы: десятки ссылок на страницы «доказательств» с их стороны. Эмпирические исследования показали, что противостояние базовым убеждениям последователей теорий заговора с помощью научно доказанных фактов редко оказывается эффективной стратегией, так как это ранит саму суть их знаний и личности.
2. Точно так же - использование ярлыков и оскорбительных выражений в адрес последователей теорий заговора, таких как «параноик», «конспиролог», «необразованный» и т.д., вряд ли приведет к продуктивному диалогу. Также важно не обобщать, размышляя о сторонниках теорий заговора, и понимать, что даже очень образованные люди с учеными степенями и высоким IQ могут быть склонны к конспирологическому мышлению.
Можно ли переубедить сторонника теорий заговора?
С теориями заговора можно бороться двумя способами: предупреждать (эту стратегию еще называют прививкой от теории заговора) и развенчивать (работать уже с имеющимися убеждениями). Хотя оба метода важны, легче предотвратить распространение дезинформации, чем пытаться бороться с ней после того, как она уже укоренилась.
Здесь помочь может прежде всего школа и даже университетское образование. Например, подробное объяснение, почему Земля круглая (а не плоская, так утверждают блогеры тиктока и верят многие подростки), важно для того, чтобы ученик в будущем не присоединился к группе современных сторонников теории плоской Земли. Разумеется, отрицание изменения климата можно предотвратить «вакциной» знаний о климате на Земле и влиянии человека на него.
Развенчание теорий заговора значительно сложнее, чем их предупреждение, и включает следующие стратегии:
1. Признание того, что теоретики заговора разочарованы политической, медицинской или образовательной системой и восприимчивы к дезинформации. Именно поэтому важно выслушать их и понять, откуда исходит эта уязвимость. Очень часто за ней стоит, например, очень неудачный опыт обращения к врачам или проблемы у ребенка в школе. Если понять, в чем боль и страхи сторонников теорий заговора, легче найти подходящие аргументы и предложить альтернативные точки зрения.
2. Признание того, что в науке есть пробелы, что многие вещи все еще засекречены правительствами и что реальные заговоры действительно имели место в истории. Важно продемонстрировать, что подобные случаи не являются нормой, и в современном мире практически невозможно сохранить заговор в тайне: в большинстве случаев информация просочится в социальные сети или будет раскрыта одним из участников.
3. Ненавязчивые вопросы о тех элементах рассказа сторонников теорий заговора, в которых они сами сомневаются. Теории заговора часто противоречивы по своей природе: в той же истории про биолаборатории, например, утверждается, что там разрабатывается вирус, которых направлен на ДНК славян. Тут как минимум две нестыковки: если украинцы - славяне, как они могут позволить таким лабораториям существовать на своей же территории, не говоря уже о том, что создать вирус для так называемого ДНК славян (кстати, несуществующая категория) невозможно. Такие несостыковки - ключ к тому чтобы заставить человека усомниться в теории заговора. Открытый диалог, в котором человек сам приходит к выводу о возможной ошибочности своих убеждений, более эффективен, чем прямое опровержение.
4. Постановка под сомнение авторитета известных теоретиков заговора путем демонстрации того, как они зарабатывают деньги (славу, высокое положение) на страхах людей. Например, демонстрация того, как авторы популярных теорий заговора продают книги, видеокурсы или товары, используя страхи и тревоги людей, способна подорвать их авторитет в глазах их последователей.
Диалог, в котором собеседник чувствует, что его слушают и понимают (а на этой почве доверия и начинает зарождаться зерно сомнений) является очень сложным, но одновременно удивительно эффективным. Достижение этого требует терпения, уважения и последовательности, однако такой подход может привести к постепенному разрушению убеждений сторонника теории заговора.