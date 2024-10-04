Ранее судимый соискатель гражданства выиграл в суде у правительства

Ранее, 4 ноября 2022 года, правительство отказало мужчине в гражданстве из-за его многократных судимостей за кражи и хранение наркотиков.

Согласно Закону о гражданстве, гражданство обычно не предоставляется лицам, неоднократно осужденным за преступления. Однако у правительства есть право сделать исключение, если учесть обстоятельства преступления и изменения в жизни заявителя.