Таллиннский окружной суд отклонил жалобу министра внутренних дел Лаури Ляэнеметса и оставил в силе решение административного суда, которое отменяет отказ правительства в предоставлении эстонского гражданства мужчине, осужденному за умышленные преступления.
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Ранее судимый соискатель гражданства выиграл в суде у правительства
Ранее, 4 ноября 2022 года, правительство отказало мужчине в гражданстве из-за его многократных судимостей за кражи и хранение наркотиков.
Согласно Закону о гражданстве, гражданство обычно не предоставляется лицам, неоднократно осужденным за преступления. Однако у правительства есть право сделать исключение, если учесть обстоятельства преступления и изменения в жизни заявителя.