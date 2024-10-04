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Истребитель, патрулировавший воздушное пространство Балтии, потерпел крушение в Испании

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Истребитель Jas Gripen. Иллюстративное фото.
Истребитель Jas Gripen. Иллюстративное фото. Фото: Shutterstock

В результате катастрофы истребителя F/A-18 Hornet Военно-воздушных сил Испании погиб пилот, подполковник Пабло Эстрада Мартин, сообщает «Европейская правда» со ссылкой на ABC.

Авария истребителя произошла в пятницу, 4 октября, в провинции Теруэль на востоке Испании. Мартин, имеющий более 1500 часов налета, не успел катапультироваться с F/A-18 и погиб в результате падения.

Причины аварии пока не установлены.

В испанских Военно-воздушных силах выразили соболезнования родным Пабло Эстрады Мартина, отметив, что тот лишь недавно возглавлял миссию в Литве, которая участвовала в патрулировании воздушного пространства стран Балтии.

Сейчас Испания постепенно отказывается от эксплуатации F/A-18, которые находятся на вооружении с 1986 года, и работает над их заменой на более современные F-35.

В прошлом месяце во время подготовки к авиашоу на авиабазе в центральной Болгарии разбился учебно-тренировочный самолет L-39 ZA, погибли два пилота.

А в августе в результате аварии легкомоторного самолета в муниципалитете Кордова на юге Испании погиб один человек, другого госпитализировали.

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