Заместитель командующего Разведывательным центром Сил обороны Эстонии, подполковник Янек Кессельманн на пресс-конференции заявил, что украинские военные, возможно, к концу года ВСУ будут вынуждены покинуть Покровск, сообщает новостное издание RUS.ERR.
Заместитель командующего Разведцентром Сил обороны: ВСУ могут быть вынуждены покинуть Покровск
«В направлении города Покровск, который является центром обстрелов, за последнюю неделю РФ продвинулась на 1-2 км. Насколько нам известно, до окраины Покровска осталось пройти еще 5-7 км. Это говорит о том, что если такая интенсивность сохранится, то, вполне вероятно, что к концу этого года ВСУ будут вынуждены отступить из Покровска и занять позиции немного глубже», - сказал Кессельманн.
Он также отметил, что в конце сентября Путин подписал указ, позволяющий призывать на военную службу людей, чьи дела находятся на стадии судебного разбирательства, а также осужденных, чьи приговоры еще не вступили в силу. По словам Кессельманна РФ продолжает сталкиваться с трудностями в привлечении новых людей в вооруженные силы.