Заместитель командующего Разведцентром Сил обороны: ВСУ могут быть вынуждены покинуть Покровск

«В направлении города Покровск, который является центром обстрелов, за последнюю неделю РФ продвинулась на 1-2 км. Насколько нам известно, до окраины Покровска осталось пройти еще 5-7 км. Это говорит о том, что если такая интенсивность сохранится, то, вполне вероятно, что к концу этого года ВСУ будут вынуждены отступить из Покровска и занять позиции немного глубже», - сказал Кессельманн.