Копли - это микрорайон, находящийся на самой окраине Таллинна, на одноименном полуострове, получивший в девяностые и нулевые славу самого криминального места в Таллинне. Но сегодня Копли все дальше отходит от статуса гетто и все больше превращается в пространство для комфортной жизни со своими собственными творческим и жилым кварталами на месте печально известных Коплиских линий.
Копли сегодня: память о гетто стерта окончательно, новую волну не остановить
Чтобы понять, как Копли получил свою славу самого небезопасного района Таллинна, нужно сперва посмотреть на географию. Копли мало того что находится достаточно далеко от центра города, так еще и отделен от него железной дорогой, множеством промышленных объектов и водой с трех сторон, так как это полуостров.
Такие районы за железными дорогами или заводами вы можете вспомнить практически в каждом городе. В Нарве - это Кренгольм, в Риге - это Маскачка, в Лиепае - это Кароста. Так и в Таллинне районом с похожей репутацией отдаленного и неблагоприятного местечка стал Копли.
Там буквально не было ничего, зачем была бы нужда ехать из других районов города. Люди, живущие в таких районах, как бы остаются сами с собой. Появляются свои законы, понятия, банды и криминал. Но в случае Копли это в прошлом и туристам-любителям районов с такой эстетикой Копли будет мало что предложить из остатков своего «былого величия», если так можно сказать. Однако сегодня мы постараемся сосредоточиться на тех достоинствах Копли, которые вытесняют негативный образ района, и которых здесь постоянно становится больше.
Недалеко от здания Морской академии и конечной остановки трамваев линий 1, 2 и 5 находится так называемая Профессорская деревня. Это небольшой район, в котором во времена работы Русско-Балтийского судостроительного завода были дома руководства предприятия и квалифицированных специалистов, а во времена межвоенной Эстонии здесь селили педогогов Таллиннского технического университета.
Высшая точка добрососедства
Это место со своим особым шармом и историей, которую сохраняют местные жители, организовав собственную некоммерческую организацию ради этого. Если гулять здесь, чувствуется дух добрососедства, и его высшей точкой можно назвать проект «Копли 93». Он работает в здании бывшего народного дома Копли, который располагается как раз по этому адресу.
Здание пришло в упадок в период советской оккупации, после чего долгое время принадлежало частному университету. В последнее же время в нем уникальный мейкерспейс, инициатива которого была запущена местными жителями в 2021 году и в настоящее время поддерживается муниципалитетом Таллинна. Идея такого проекта пришла из-за того, что у многих людей есть хобби, но нет места, где его можно было бы реализовать.
«Копли 93» как раз дает такую возможность. Если вы заренее договоритесь о времени, в ваше распоряжение будет предоставлена целая мастерская с различными инструментами на любой вкус, которые позволяют смастерить практически все что угодно, начиная с работ кузнечного дела и заканчивая обработкой по дереву и художественной работой.
Тут есть пасеки, где собирают - и продают - мед, есть целый огород местных жителей, где они выращивают себе овощи да ягоды. Также «Копли 93» организует и различные мастерклассы, и ценность этого проекта - именно то, что он был основан местными жителями во благо развития этого района. Со временем должны привести в порядок и само здание.
Коплиские линии изначально тоже были рабочим поселением Русско-Балтийского судостроительного завода, однако их история оказалась куда более турбулентной, чем у Профессорской деревни. Вообще, само название «Коплиские линии» данный район получил лишь в 1951 году, а исторически это было рабочей колонией, где в деревянных двухэтажных бараках жило от 7000 до 10 000 работников Русс-Балта.
Недолгая золотая пора
В Первую мировую войну все это население было эвакуировано, и огромная площадь моментально превратилась в район-призрак. Для того чтобы решить проблему безхозного района, было создано акционерное общество Kopli Kinnisvara, крупнейшая компания по недвижимости в Эстонии в межвоенный период.
Времена межвоенной Эстонии были золотым веком для линий, которые стали быстро благоустраиваться. Были построены фонтаны и игровые площадки, здешний народ активно участвовал в деятельности местного драматического кружка, хора и оркестра. Однако во времена советской оккупации на линии были привезены люди с различных регионов СССР с совершенно другим менталитетом, отличавшемся в худшую сторону от нравов жителей поселения, живших здесь до оккупации.
Коплиские линии стали быстро геттоизироваться и к 90-м годам обрели славу самого неблагополучного места Таллинна. Все последующие годы Таллинн расселял линии, дабы была возможность ликвидировать это гетто, и чтобы на его месте к нашему времени мог появиться благоприятный район, не многим уступающий Каламая.
В 2018 году здесь отреставрировали первые заброшенные деревяшки. Да, именно отреставрировали, потому что хоть деревянные элементы пришлось создавать с нуля, однако кирпичный подъезд с лестничной клеткой по-прежнему полностью оригинальный, оставшийся от тех самых старых линий. Здесь есть и несколько черных домов, которые выполнены в современном архитектурном стиле, но все еще ссылаются на деревяшки прошлого в своих формах.
Черный цвет не переносит внимание от исторических домиков на себя, а форма сохраняет целостность всего архитектурного ансамбля. Булыжник, оставшийся от оригинальных линий, не стали выкидывать, а просто переложили заново, что придает этому новому старому району еще больше уюта. Между домами расположена приватная огороженная территория жильцов, а улицы выводят на прогулочный променад со скамейками, лежаками, столиками в тени деревьев и тропинками, ведущими на пляж, который не стали застраивать, а лишь слегка привели в порядок, оставив природную составляющую.
Изменения поражают
На самом деле тяжело осознать, что каких-то 10 лет назад здесь можно было встретить разве что наркоманов и бомжей, а теперь мамы с колясками гуляют здесь так, как будто это центр Таллинна. Красивые дома, яркие морские закаты, даже приличный бар не так давно открыл здесь свои двери и уже есть где перекусить с друзьями и соседями. Останется только наладить транспортное сообщение с центром, потому что это все еще не финальный вид района; тут площадь на 20 гектаров собираются застроить, и для такого количества жителей один автобус да пара трамваев - это будет несколько маловато.
Но Русско-Балтийский завод был не единственной верфью, открытой на полуострове Копли в начале прошлого века. Другая, Верфь Беккера, находилась совсем неподалеку и, после ее закрытия на территории верфи в период межвоенной Эстонии было основано предприятие под названием «Пыхьяла». Это была фабрика по производству изделий из резины, которая производила все, начиная с обуви и заканчивая покрышками.
После советской оккупации предприятие было национализировано и, по факту, отнято у его владельцев, которые покинули Эстонию. Всякая производственная деятельность закончилась здесь в 1998 году, после чего территория завода стала одной из многих заброшек Таллинна того времени.
Так и пустовала эта территория, пока ее в 2018 году не приобрела некоммерческая организация Põhjala tehas, созданная специально для того, чтобы превратить заброшенные помещения фабрики в креативное культурное пространство, и, должен сказать, это арт-пространство стало одним из лучших в Эстонии в своем роде. С этого же начинался знаменитый таллиннский квартал Теллискиви, только теперь он туристический и довольно попсовый, а вот Пыхьяла пока еще не настолько известен широкой публике и сохраняет свою аутентичную и даже андерграундную атмосферу.
Законы джентрификации
Все произошло по канонам джентрификации. Огромные неиспользуемые заводские помещения приобретают за бесценок и вселяют в них жизнь через создание студий, помещений под офисы, кафе, ресторанов и клубов. Например, съем офиса в Пыхьяла стоит чуть больше трехсот евро в месяц, что достаточно дешево по меркам Таллинна, и за эту цену вы приобретаете место в уникальном пространстве со своим комьюнити и неповторимой атмосферой постиндустриальной эстетики, которое только-только начало свой путь к превращению в нечто большее.
В Пыхьяла уже базируется больше сотни различных фирм и НКО, причем приоритет под сдачу помещений отдается именно тому бизнесу, который что-то производит своими руками, дабы сохранить преемственную линию от завода прошлого к сегодняшним хендмейд-деятелям.
Самым удивительным местом в Пыхьяла можно назвать культурный клуб Ankrusaal, где работает магазин раритетных книг REaD и кафе Kiosk, удобным образом совмещенные вместе. Книжный магазин поражает своим подходом к оформлению помещения и даже не удивительно, что в декабре прошлого года президент Эстонии Алар Карис выбрал это место, чтобы провести встречу со своими коллегами из Литвы и Латвии; до такой степени этот книжный магазин показался главе государства достойным внимания.
Конечно, в Копли все еще продолжает существовать неблагоприятный контингент, оставшийся с тех стародавних времен, но он постепенно все больше маргинализируется, уступая место обычным людям, жителям Копли нового поколения. В обозримом будущим это место должно будет окончательно избавиться от своего неблагоприятного шлейфа благодаря новым проектам по развитию недвижимости, которые должны сделать из Копли одно из самых современных и дружелюбных общественных пространств Таллинна.