Копли сегодня: память о гетто стерта окончательно, новую волну не остановить

Черный цвет не переносит внимание от исторических домиков на себя, а форма сохраняет целостность всего архитектурного ансамбля. Булыжник, оставшийся от оригинальных линий, не стали выкидывать, а просто переложили заново, что придает этому новому старому району еще больше уюта. Между домами расположена приватная огороженная территория жильцов, а улицы выводят на прогулочный променад со скамейками, лежаками, столиками в тени деревьев и тропинками, ведущими на пляж, который не стали застраивать, а лишь слегка привели в порядок, оставив природную составляющую.

Изменения поражают

На самом деле тяжело осознать, что каких-то 10 лет назад здесь можно было встретить разве что наркоманов и бомжей, а теперь мамы с колясками гуляют здесь так, как будто это центр Таллинна. Красивые дома, яркие морские закаты, даже приличный бар не так давно открыл здесь свои двери и уже есть где перекусить с друзьями и соседями. Останется только наладить транспортное сообщение с центром, потому что это все еще не финальный вид района; тут площадь на 20 гектаров собираются застроить, и для такого количества жителей один автобус да пара трамваев - это будет несколько маловато.