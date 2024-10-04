Обнаружение древнего поселения остановило расширение Вильянди

После очередного открытия во второй половине сентября Департамент охраны памятников старины взял под временную охрану одиннадцать объектов сроком на шесть месяцев, и строители не могут там продолжать работу, а горуправа не может выставить участки на продажу. Вероятно, следующим летом здесь пройдут археологические раскопки, и тогда эксперты смогут решить, будет ли эта территория считаться памятником культуры и ничего там строить нельзя, или охранный статус будет снят, и город сможет построить и здесь частные дома.