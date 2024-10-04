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Обнаружение древнего поселения остановило расширение Вильянди

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В самом дальнем углу участка застройки второй части Ярвеотса, района города Вильянди были найдены находки, указывающие на древнее поселение.
В самом дальнем углу участка застройки второй части Ярвеотса, района города Вильянди были найдены находки, указывающие на древнее поселение. Фото: Elmo Riig

Застройка второй очереди запланированного жилого массива в районе Ярвеотса на окраине Вильянди становится для городских властей изрядной головной болью, поскольку в нескольких десятках метров от неожиданно обнаружившегося кладбища было найдено еще и древнее поселение. Строительство одиннадцати объектов пришлось остановить как минимум на шесть месяцев.

Перевод: Александр Шкут

После очередного открытия во второй половине сентября Департамент охраны памятников старины взял под временную охрану одиннадцать объектов сроком на шесть месяцев, и строители не могут там продолжать работу, а горуправа не может выставить участки на продажу. Вероятно, следующим летом здесь пройдут археологические раскопки, и тогда эксперты смогут решить, будет ли эта территория считаться памятником культуры и ничего там строить нельзя, или охранный статус будет снят, и город сможет построить и здесь частные дома.

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