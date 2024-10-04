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Мужчину, напавшего с ножом на девушку в центре Таллинна, не взяли под стражу

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Парк Канути. Фото иллюстративное.
Парк Канути. Фото иллюстративное. Фото: Joakim Klementi / Postimees

Прокуратура постановила, что мужчину, который в середине сентября ранил ножом молодую девушку в живот, не нужно брать под стражу.

В понедельник вечером, 16 сентября, в центре Таллинна произошло нападение с оружием. В парке Канути была ранена 18-летняя девушка. Нападавшего задержали примерно через четыре дня. Прокурор Пыхьяской окружной прокуратуры Максим Кинк заявил, что нападавшего не взяли под стражу.

Кинк объяснил, что 19-летний молодой человек ранее не имел судимостей, поэтому прокуратура не считает его арест необходимым. По их мнению, нет оснований полагать, что он будет уклоняться от следствия или продолжать совершать преступления.

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