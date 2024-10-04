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ГАЛЕРЕЯ Postimees открыл двери для пятого потока студентов школы журналистики

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Учебу начали студенты 5-го потока школы журналистики Postimees. В школе, основанной Фондом Postimees Яана Тыниссона, преподают лучшие преподаватели журналистики Тартуского и Таллиннского университетов, а также ведущие журналисты Эстонии.

В первый учебный день студенты также получили возможность познакомиться с редакцией Postimees.

Учебная программа курса разработана на основе идей редакции Postimees, преподавателя медиадисциплин Таллиннского университета Прийта Хыбемяги и журналиста Марта Раудсаар.

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