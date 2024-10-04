Учебу начали студенты 5-го потока школы журналистики Postimees. В школе, основанной Фондом Postimees Яана Тыниссона, преподают лучшие преподаватели журналистики Тартуского и Таллиннского университетов, а также ведущие журналисты Эстонии.
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ГАЛЕРЕЯ ⟩ Postimees открыл двери для пятого потока студентов школы журналистики
В первый учебный день студенты также получили возможность познакомиться с редакцией Postimees.
Учебная программа курса разработана на основе идей редакции Postimees, преподавателя медиадисциплин Таллиннского университета Прийта Хыбемяги и журналиста Марта Раудсаар.