Согласно пятничному сравнению цен в столицах стран Балтии, проведенному Circle K, цены на топливо в Таллинне на этой неделе продолжили небольшое снижение, в то время как в Риге и Вильнюсе цены двигались в разных направлениях.
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ГРАФИК ⟩ Обзор цен на топливо в Балтии: Таллинн удивляет
В Таллинне цены на бензин за неделю упали на один цент, а стоимость литра дизельного топлива осталась на уровне прошлой пятницы. В Риге цена на бензин АИ-95 выросла на 9,7 цента, на бензин АИ-98 - на 6 центов, а литр дизельного топлива подорожал на 7,7 цента. В Вильнюсе цены на бензин остались неизменными, но стоимость дизельного топлива снизилась на один цент.