ГРАФИК Обзор цен на топливо в Балтии: Таллинн удивляет

В Таллинне цены на бензин за неделю упали на один цент, а стоимость литра дизельного топлива осталась на уровне прошлой пятницы. В Риге цена на бензин АИ-95 выросла на 9,7 цента, на бензин АИ-98 - на 6 центов, а литр дизельного топлива подорожал на 7,7 цента. В Вильнюсе цены на бензин остались неизменными, но стоимость дизельного топлива снизилась на один цент.