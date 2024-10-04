Макрон: Европейский cоюз может умереть

Макрон отметил, что ЕС чрезмерно зарегулирован и недостаточно инвестирует, в то время как Вашингтон и Пекин опережают ЕС в экономическом росте и инвестициях. При этом страны-члены должны настаивать на том, чтобы мировые торговые правила оставались справедливыми.

«ЕС может исчезнуть. Мы находимся на пороге важного момента. Наша старая модель исчерпала себя - мы чрезмерно регулируем и недостаточно инвестируем. Если продолжим придерживаться прежней повестки, через два-три года мы покинем рынок», - заявил президент Франции.

Макрон призвал страны-члены ЕС развивать трансграничные компании, способные конкурировать с американскими.

На фоне финансового давления внутри своей страны Макрон поддержал введение временного налога для крупных французских компаний, что соответствует новой стратегии его правительства, несмотря на то, что это означает отход от его ранее поддерживаемой про-бизнес политики.

Заявление Макрона перекликается с выводами отчета бывшего премьер-министра Италии и президента Европейского центрального банка Марио Драги о необходимости повышения конкурентоспособности Европы. В отчете Драги призывал к более широкой европейской промышленной стратегии, включающей ежегодные инвестиции в размере 800 миллиардов евро, чтобы ЕС не отставал от США и Китая.

В контексте выступления Макрона Франция и Германия разошлись во мнениях по поводу введенной сегодня пошлины ЕС на китайские электромобили. Европейская комиссия и Франция поддержали дополнительные пошлины, аргументируя это тем, что субсидии китайским автопроизводителям создают на рынке несправедливое конкурентное преимущество. Пошлины необходимы для защиты европейской промышленности.

Германия, однако, опасалась развязывания торговой войны с Китаем и была одной из пяти стран, выступивших против дополнительных пошлин. Канцлер Германии Олаф Шольц отметил, что защита европейской промышленности от недобросовестной торговли не должна наносить вред самому ЕС.

В сентябре Макрон говорил о «завтрашнем мире», назвав существующий международный порядок несправедливым.

«Мы должны переосмыслить, как организовать Европу, и пересмотреть наши отношения с Россией после войны», - заявил Макрон.