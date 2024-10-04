Кандидат на должность Верховного представителя ЕС по иностранным делам Кая Каллас изначально не упомянула в своей декларации для Европарламента бизнес-интересы своего мужа Арво Халлика. В документе она указала только свои банковские счета и сбережения, сообщает Politico, проанализировавший утекшие документы. Позже эта информация была добавлена.
Politico: Каллас не указала бизнес-интересы мужа в декларации для Европарламента
Кандидат на должность Верховного представителя ЕС по иностранным делам Кая Каллас вначале не указала в декларации о финансовых интересах, представленной Европарламенту, бизнес-интересы своего мужа Арво Халлика. В декларации были упомянуты только ее банковские счета и сбережения, пишет издание Politico, проанализировавшее утекшие в СМИ документы. Позже эта информация была добавлена в декларацию.
Кандидаты на должности в Еврокомиссии должны были представить декларации о своих финансовых интересах в Европарламент перед слушаниями в парламентских комитетах, цель которых - выяснить, подходят ли они для работы. Комитет по правовым вопросам Европейского парламента (JURI) проверяет эти декларации и имеет право отклонить кандидатов, если найдет серьезный конфликт интересов, сообщает Politico. Однако, по данным издания, в декларациях не было обнаружено ничего незаконного.