Иностранцы охотятся за имуществом жителей Эстонии

Начальник Кагуского отделения полиции и пограничной охраны Тамар Тамм считает, что самыми серьезными проблемами сейчас являются кражи топлива, взломы пустующих сельских домов и гаражей, а также кражи инструментов и товаров из магазинов. Некоторых из воров уже удалось поймать.

Если в прошлом году в уездах Валгамаа, Вырумаа и Пыльвамаа не было зафиксировано краж топлива, то в этом году ситуация изменилась: пять случаев в Пыльвамаа, четыре в Вырумаа и двадцать шесть в Валгамаа.