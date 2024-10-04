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Иностранцы охотятся за имуществом жителей Эстонии

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Вор. Снимок иллюстративный.
Вор. Снимок иллюстративный. Фото: Shutterstock

В последние месяцы в Южной Эстонии резко возросло число краж, и основными виновниками стали иностранцы, которые бродят по эстонским деревням в поисках чужого добра.

Начальник Кагуского отделения полиции и пограничной охраны Тамар Тамм считает, что самыми серьезными проблемами сейчас являются кражи топлива, взломы пустующих сельских домов и гаражей, а также кражи инструментов и товаров из магазинов. Некоторых из воров уже удалось поймать.

Если в прошлом году в уездах Валгамаа, Вырумаа и Пыльвамаа не было зафиксировано краж топлива, то в этом году ситуация изменилась: пять случаев в Пыльвамаа, четыре в Вырумаа и двадцать шесть в Валгамаа.

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