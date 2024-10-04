В августе и сентябре мошенники, используя чужие личные данные, заключили кредитные договоры и купили товары в рассрочку на общую сумму около 245 000 евро.
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Мошенники за два месяца оформили кредиты на 245 000 евро от имени других людей
По данным Департамента полиции и погранохраны, за один сентябрь было зафиксировано 46 случаев инвестиционного мошенничества, с ущербом, превышающим миллион евро. Кроме того, зарегистрировано 41 случай банковских мошенничеств на сумму 336 000 евро. Всего в этом году у жителей Эстонии выманили около пяти миллионов евро, и активность мошенников особенно вырастает осенью.
В сентябре было 37 случаев, когда мошенники получили доступ к личным данным граждан и использовали их для оформления быстрых кредитов или покупок в рассрочку. Ущерб составил около 25 000 евро, а в августе - аж 220 000 евро.