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Мошенники за два месяца оформили кредиты на 245 000 евро от имени других людей

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Мошенники особенно активны осенью.
Мошенники особенно активны осенью. Фото: Elmo Riig

В августе и сентябре мошенники, используя чужие личные данные, заключили кредитные договоры и купили товары в рассрочку на общую сумму около 245 000 евро.

По данным Департамента полиции и погранохраны, за один сентябрь было зафиксировано 46 случаев инвестиционного мошенничества, с ущербом, превышающим миллион евро. Кроме того, зарегистрировано 41 случай банковских мошенничеств на сумму 336 000 евро. Всего в этом году у жителей Эстонии выманили около пяти миллионов евро, и активность мошенников особенно вырастает осенью.

В сентябре было 37 случаев, когда мошенники получили доступ к личным данным граждан и использовали их для оформления быстрых кредитов или покупок в рассрочку. Ущерб составил около 25 000 евро, а в августе - аж 220 000 евро.

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