Мошенники за два месяца оформили кредиты на 245 000 евро от имени других людей

По данным Департамента полиции и погранохраны, за один сентябрь было зафиксировано 46 случаев инвестиционного мошенничества, с ущербом, превышающим миллион евро. Кроме того, зарегистрировано 41 случай банковских мошенничеств на сумму 336 000 евро. Всего в этом году у жителей Эстонии выманили около пяти миллионов евро, и активность мошенников особенно вырастает осенью.