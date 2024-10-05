В пятницу вечером 349 добровольцев, которые согласились протестировать государственное приложение, получили электронное письмо. Хотя содержание письма представляло собой доброжелательное приглашение принять участие в исследовании, была и проблема: адреса электронной почты получателей были видны друг другу.
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«Человеческая ошибка»: произошла утечка данных пользователей эстонского госприложения
Перевод: София Солдатенко
«Произошла человеческая ошибка. Адреса электронной почты некоторых заинтересованных в тестировании лиц были видны, те, кто согласился, получили электронное письмо», - пояснила произошедшее специалист по коммуникации Департамента государственной инфосистемы (RIA) Брет-Мария Рикко.