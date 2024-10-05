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«Человеческая ошибка»: произошла утечка данных пользователей эстонского госприложения

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Гендиректор Trinidad Wiseman Андер Тенно говорит: «У нас и сейчас есть очень четкие предписания. Мы еще раз внимательно их пересмотрим, чтобы увидеть, какие дополнительные проверки и шаги подтверждения можно добавить, чтобы избежать подобных ситуаций»
Гендиректор Trinidad Wiseman Андер Тенно говорит: «У нас и сейчас есть очень четкие предписания. Мы еще раз внимательно их пересмотрим, чтобы увидеть, какие дополнительные проверки и шаги подтверждения можно добавить, чтобы избежать подобных ситуаций» Фото: Erakogu

В пятницу вечером 349 добровольцев, которые согласились протестировать государственное приложение, получили электронное письмо. Хотя содержание письма представляло собой доброжелательное приглашение принять участие в исследовании, была и проблема: адреса электронной почты получателей были видны друг другу.

Перевод: София Солдатенко

«Произошла человеческая ошибка. Адреса электронной почты некоторых заинтересованных в тестировании лиц были видны, те, кто согласился, получили электронное письмо», - пояснила произошедшее специалист по коммуникации Департамента государственной инфосистемы (RIA) Брет-Мария Рикко.

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