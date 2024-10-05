«Человеческая ошибка»: произошла утечка данных пользователей эстонского госприложения

Гендиректор Trinidad Wiseman Андер Тенно говорит: «У нас и сейчас есть очень четкие предписания. Мы еще раз внимательно их пересмотрим, чтобы увидеть, какие дополнительные проверки и шаги подтверждения можно добавить, чтобы избежать подобных ситуаций»

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