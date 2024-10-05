Колонка Postimees Никто не может сказать, что мы не ценим образование

Конечно, они такие и есть, если сравнивать их с построенными во время советской оккупации школьными зданиями, которые штамповали по типовому проекту и которые выглядели как какие-то промышленные предприятия. Вопрос в том, готовы ли мы как общество платить за эти красивые школьные здания, как это делали наши предки. Если нет, то можно и дешевле.

Еще одна проблема с красивыми школьными зданиями заключается в том, что зачастую строительство одного нового школьного здания означает закрытие двух-трех старых и небольших школ, особенно в сельской местности. В сегодняшней газете дирижер Аарне Салувеэр с грустью констатирует: «Если вы закроете три школы, вы фактически закроете и три хора». А ведь это уже прямо бьет по нашему культурному коду - по певческим праздникам. Получается тришкин кафтан?

С учителями дела у нас обстоят тоже и хорошо, и плохо, смотря как на это посмотреть. В прошлом году средняя зарплата учителей была 2199 евро, что составляет 120 процентов от средней зарплаты по Эстонии. Да, мы не сможем поддерживать этот уровень, поскольку средняя зарплата в Эстонии продолжает расти. Но обществу был дан необходимый сигнал, и общество отреагировало. Стать учителем хотят в два раза больше людей, чем пять лет назад.

Простых решений не существует, но никто не может сказать, что мы не ценим образование. Президент Алар Карис, несомненно, прав: «Вечная популярность произведений Лутса является признаком того, что образование глубоко укоренилось в истории эстонского народа». Это действительно так.

С Днем учителя, дорогие учителя!