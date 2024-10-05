Сегодня, 5 октября, отмечается международный День учителя. В честь этого в своей колонке Postimees рассуждает о важности современных школьных зданий и образования для эстонского народа.
Колонка Postimees ⟩ Никто не может сказать, что мы не ценим образование
В сегодняшней газете Postimees есть статья, которая не была приурочена ко Дню учителя, но начинается она так: «Когда я пришел с мамой в школу 1 сентября 1958 года…»
Историк Хейки Пярди пишет о том, как 116 лет назад члены волостного собрания Райккюла решили, что необходимо построить новое школьное здание для 150 детей. Были организованы торги, на которых подрядчик предлагали наиболее низкую цену, как это делается и сейчас, с той лишь разницей, что в ходе тогдашнего «торга» был выбран строительный мастер, предложивший самую высокую цену.
Напомним, сколько лет эстонскому государству. Да, это было до рождения Эстонской Республики. Теперь мы задаемся вопросом: могло ли эстонское государство родиться без этой и многих других построенных в Эстонии школ, без образованных эстонцев? Едва ли.
Учитель Лаур и школа Оскара Лутса не зря вошли в наш культурный код. Без них нас бы не было.
Что касается школьных зданий, то у нас есть хорошие и плохие, это зависит от того, как на это посмотреть. Мы до сих пор не экономим на строительстве школ. С этой точки зрения мы не изменились за 116 лет.
Сухая статистика гласит, что мы тратим на школьные здания вдвое больше выделяемых на образование денег, чем другие европейские страны. Попавшая под критику министр образования Кристина Каллас даже назвала наши новые школьные здания роскошными.
Конечно, они такие и есть, если сравнивать их с построенными во время советской оккупации школьными зданиями, которые штамповали по типовому проекту и которые выглядели как какие-то промышленные предприятия. Вопрос в том, готовы ли мы как общество платить за эти красивые школьные здания, как это делали наши предки. Если нет, то можно и дешевле.
Еще одна проблема с красивыми школьными зданиями заключается в том, что зачастую строительство одного нового школьного здания означает закрытие двух-трех старых и небольших школ, особенно в сельской местности. В сегодняшней газете дирижер Аарне Салувеэр с грустью констатирует: «Если вы закроете три школы, вы фактически закроете и три хора». А ведь это уже прямо бьет по нашему культурному коду - по певческим праздникам. Получается тришкин кафтан?
С учителями дела у нас обстоят тоже и хорошо, и плохо, смотря как на это посмотреть. В прошлом году средняя зарплата учителей была 2199 евро, что составляет 120 процентов от средней зарплаты по Эстонии. Да, мы не сможем поддерживать этот уровень, поскольку средняя зарплата в Эстонии продолжает расти. Но обществу был дан необходимый сигнал, и общество отреагировало. Стать учителем хотят в два раза больше людей, чем пять лет назад.
Простых решений не существует, но никто не может сказать, что мы не ценим образование. Президент Алар Карис, несомненно, прав: «Вечная популярность произведений Лутса является признаком того, что образование глубоко укоренилось в истории эстонского народа». Это действительно так.
С Днем учителя, дорогие учителя!