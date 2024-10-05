Обед за два евро По всей Эстонии школьные столовые открывают двери для всех желающих

Руководитель школьной столовой Daily в Таллиннской гимназии Мустйыэ Елена Пчела отметила, что их школа участвует в проекте открытых школьных столовых уже второй год.

«В прошлом году отзывы оказались очень хорошими. Многие родители пришли попробовать школьную еду именно потому, что дети хвалили ее дома, - рассказывает она. - Когда родители сами учились в школе, выбора у них не было. Теперь же – дети могут выбирать несколько горячих гарниров и различные салаты. Люди удивляются, как можно предложить такой ассортимент блюд за 1,83 евро».

Daily ежедневно предлагает в школах приготовленные из чистого сырья супы, вторые блюда и десерты. При выборе ингредиентов предпочтение отдают местным овощам и молочной продукции.

Главные мифы

К сожалению, школьное питание окружено множеством мифов, развенчание которых является вызовом для всех поставщиков питания. Чтобы люди смогли понять, как работает современная школьная столовая, руководитель по маркетингу Baltic Restaurants Estonia Тийу Эндриксон рассказала о пяти наиболее распространенных таких мифах.

Миф 1: Школьное питание не разнообразно

Ежегодно Baltic Restaurants Estonia проводит в школьных столовых Daily по всей Эстонии исследование, в котором участвуют дети, школьный персонал и родители.

Последнее исследование, в котором приняли участие около 12 000 детей, показало, что 59% учеников оценивают разнообразие школьной еды как хорошее или очень хорошее. Однако при этом лишь 37% родителей считают, что их ребенок доволен выбором школьной пищи, то есть разрыв тут составляет целых 22%.

По словам Тийу Эндриксон, это очень показательный пример того, что мифы и предвзятые мнения о школьной пище все еще существуют, а родители на самом деле не знают, что питанием их дети довольны.

«В течение года также проводятся тематические недели, когда помимо привычных блюд школьникам предлагают попробовать кухни и вкусы разных стран. Например, во второй половине октября состоится тематическая неделя азиатской кухни, которая, согласно опросам, является среди учеников одной из любимых», - пояснила Эндриксон.

Миф 2: Школьное питание поступает с центральной кухни и всегда одинаковое

У Baltic Restaurants Estonia нет центральной кухни, а практически во всех школьных кухнях имеется современное оборудование для горячей и холодной зоны, и работают там профессиональные повара. Каждый день на выбор ученикам в школьной столовой предоставляют не менее двух вариантов горячего гарнира и салата.

«Например, к горячему блюду в любой школьной столовой можно выбрать любой из пяти видов салата, но знают об этом лишь 8% родителей, принявших участие в анкетировании. Во многих самоуправлениях на выбор предлагают и варианты вторых блюд и супов», - пояснила Эндриксон.

В школьных столовых Daily установлены линии самообслуживания, и ребенок сам может решить, какой гарнир или салат взять ко второму и сколько именно супа себе налить.

Миф 3: Школьное питание делают из сырья самого низкого качества

На самом деле требования к сырью для школьного питания очень высокие, а доля экологически чистых продуктов растет с каждым годом. Тийу Эндриксон отметила, что с этой осени во всех столовых Daily используются только яйца кур свободного выгула, и уже на протяжении нескольких лет предпочтение по возможности отдается местному сырью.

«Школьную еду готовят во всех школах готовят на собственной кухне, и логично, что сырье, например овощи и яйца, мы закупаем в том же регионе», - рассказала Эндриксон.

Миф 4: В школьных буфетах продаются только булочки и лимонад

Меню школьных буфетов за последние 15 лет претерпело заметные изменения. В школьных буфетах Daily не продают лимонады – на смену им пришли соки и различные горячие напитки. Также школьные буфеты продают свежие бутерброды и смузи, которые готовят на школьной кухне. Вместо картофельных чипсов продаются смеси сухофруктов и орехов, а также печенье из цельнозерновой муки.

«Цель школьного буфета – предложить возможность купить что-нибудь еще, если уроков много или после школы ждет какой-то кружок, и одного школьного обеда мало» - пояснила руководитель по маркетингу Baltic Restaurants Estonia.

Миф 5: Для недели открытых школьных столовых составляют отдельное меню – более вкусное и изысканное

«Уверяем, что это ни в коем случае не так. Меню для всех школ разрабатывают в отдельном отделе развития продукции, и в каждой школе предлагается меню, составленное в соответствии с требованиями и бюджетом самоуправления, – пояснила Тийу Эндриксон. – На неделе открытых школьных столовых можно попробовать ту же самую еду, которую получают ученики».

Меню, как правило, публикуется на стайте школы, где с ним в любой момент могут ознакомиться все желающие.