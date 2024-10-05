Вы закончили готовить и переставляете сковороду на холодную конфорку – кажется, что все в порядке. Однако случай, произошедший недавно в Рийзипере, показал, что в худшем случае такой невинной привычки может быть достаточно для того, чтобы произошел пожар.
А вы один из них? 112 000 жителей Эстонии ежедневно нарушают закон
В четверг, 3 сентября, примерно в 8:30 датчик дыма и угарного газа Nublu передал сигнал пожарной тревоги из одной квартиры в Рийзипере. Дозвониться до контактного лица не удалось, поэтому на место был отправлен патруль.
По словам охранника, хозяев дома не было, однако за несколько минут до патруля на место происшествия пришел строитель, который обнаружил на кухне на включенной электроплите дымящуюся пустую сковороду. Опасность устранили, помещения проветрили, открытым пламенем ничего не горело.
«Пожар может вспыхнуть очень легко. Достаточно забыть выключить плиту или оставить свечу без присмотра – и за считанные секунды может начаться пожар», – подчеркнул эксперт по безопасности G4S Тармо Пярьяла. Именно поэтому важно как можно раньше узнать о пожаре, и в этом поможет дымовой датчик.
Около 100 000 человек нарушают правило
С 2009 года дымовой датчик является обязательным для всех жилых помещений. Иными словами, в каждом доме должен быть как минимум один исправный дымовой датчик, а еще лучше, если такой прибор будет на каждом этаже и в каждой комнате (за исключением кухни и ванной). Но что говорит статистика?
Недавно G4S провел совместно с медиаагентством Initiative исследование, целью которого было выяснить осведомленность людей о дымовых датчиках, датчиках угарного газа и угарном газе. Полученные результаты ошеломляют.
«Выяснилось, что около 100 000 человек нарушают закон и у них дома нет дымового датчика», – сказал Пярьяла и отметил, что дома тысяч жителей Эстонии в опасности, поскольку у них нет спасающего жизни прибора.
Что касается угарного газа, выяснилось, что 351 000 совершеннолетних не знают, что человек не может каким-либо образом почувствовать угарный газ: он невидим и не имеет запаха и вкуса. И при этом 112 000 человек ежедневно рискуют жизнью в своем основном месте жительства и нарушают закон, поскольку на них возложена обязанность установить датчик угарного газа (в доме есть отопительная установка, работающая на твердом топливе, или газовая установка), однако датчика угарного газа у них нет.
Польза есть только от исправного дымового датчика
Как и любая другая вещь, дымовой датчик нуждается в регулярном уходе и проверке. Например, следует раз в месяц нажимать на тестовую кнопку, чтобы убедиться, что с батарейкой и звуковой системой прибора все в порядке. Однако нажатие на тестовую кнопку не подтверждает, что датчик исправен – проверить это можно, например, при помощи специального тестового аэрозоля.
О том, что пора заменить батарейки, датчик, как правило, сообщает, издавая писк. Обязательно надо при первой возможности заменить батарейки, а не просто снять датчик с потолка и убрать в шкаф.
«Каждый второй владелец дымового датчика не знает, когда надо менять прибор, то есть какой у него срок службы», – отметил Пярьяла и добавил, что в зависимости от производителя срок службы датчика составляет от трех до десяти лет. Стоит отметить, что отсчет начинается не с того дня, когда вы начали использовать устройство, а с момента его производства. Соответствующая информация обычно приводится на наклейке на задней стороне датчика.