А вы один из них? 112 000 жителей Эстонии ежедневно нарушают закон

Что касается угарного газа, выяснилось, что 351 000 совершеннолетних не знают, что человек не может каким-либо образом почувствовать угарный газ: он невидим и не имеет запаха и вкуса. И при этом 112 000 человек ежедневно рискуют жизнью в своем основном месте жительства и нарушают закон, поскольку на них возложена обязанность установить датчик угарного газа (в доме есть отопительная установка, работающая на твердом топливе, или газовая установка), однако датчика угарного газа у них нет.

Польза есть только от исправного дымового датчика

Как и любая другая вещь, дымовой датчик нуждается в регулярном уходе и проверке. Например, следует раз в месяц нажимать на тестовую кнопку, чтобы убедиться, что с батарейкой и звуковой системой прибора все в порядке. Однако нажатие на тестовую кнопку не подтверждает, что датчик исправен – проверить это можно, например, при помощи специального тестового аэрозоля.

О том, что пора заменить батарейки, датчик, как правило, сообщает, издавая писк. Обязательно надо при первой возможности заменить батарейки, а не просто снять датчик с потолка и убрать в шкаф.

«Каждый второй владелец дымового датчика не знает, когда надо менять прибор, то есть какой у него срок службы», – отметил Пярьяла и добавил, что в зависимости от производителя срок службы датчика составляет от трех до десяти лет. Стоит отметить, что отсчет начинается не с того дня, когда вы начали использовать устройство, а с момента его производства. Соответствующая информация обычно приводится на наклейке на задней стороне датчика.