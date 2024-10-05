Учения В масштабной эвакуации примут участие около тысячи человек

Учения по масштабной эвакуации Спасательный департамент проводит в тесном сотрудничестве с Союзом обороны, Найскодукайтсе, местными самоуправлениями, а также с Департаментом полиции и погранохраны, Центром тревоги, Департаментом социального страхования и Красным Крестом Эстонии.

Начальник Южного округа Союза обороны, подполковник Рауль Кютт, заявил, что главная цель учений — отработка всей цепочки эвакуации в рамках подготовки к возможному военному кризису.

«Так как масштабная эвакуация гражданского населения затрагивает всё общество, важно подчеркнуть ее значение для всех — как для госучреждений, так и для местных самоуправлений и всего населения. Мы делаем это ради трех основных целей, если случится военный кризис: защитить гражданское население от повреждений и ущерба, которые могут возникнуть во время боевых действий, обеспечить свободу действий и передвижения наших войск в зоне боевых действий, а также избежать террора и депортаций гражданского населения на подконтрольной противнику территории. Это не просто слова, всё это подтверждено событиями последних двух с половиной лет в Украине», — пояснил Кютт.

«Уже на этапе подготовки учений мы многому научились вместе на различных уровнях, и теперь можем закрепить это на практике. От себя лично хочу поблагодарить все участвующие самоуправления, участников ролевых игр и всех волонтёров Найскодукайтсе, которые своим вкладом помогают улучшить нашу всестороннюю оборону», — добавил подполковник Кютт.