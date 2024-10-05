Поле битвы – штаты: кто решит исход выборов в США

Дональд Трамп и Камала Харрис ведут ожесточенную борьбу в Аризоне, Висконсине, Джорджии, Мичигане, Неваде, Пенсильвании и Северной Каролине — больше всего митингов, больше всего денег на телевизионную рекламу. Эти штаты часто также называют battleground, что переводится как «поле битвы».

Власть меньшинства

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Важность отдельных штатов связана с особенностью американской электоральной системы, где президент избирается не прямым голосованием, а через коллегию выборщиков. Побеждает на выборах не тот, за кого проголосовало больше избирателей, а тот, кто получил как минимум 270 из 538 голосов выборщиков. Например, в 2016 году за Хиллари Клинтон проголосовало на три миллиона человек больше, чем за победителя Трампа.

Это связано с федеративным конституционным устройством: формально сначала голосует каждый штат, а потом выборщики от штатов отдают свои голоса кандидату, победившему в их штате. Большинство американцев выступает за отмену этой системы, но политики не готовы ее трогать.

В большинстве штатов все достаточно предсказуемо, потому что они имеют четкую политическую ориентацию, которая не меняется десятилетиями. Нью-Йорк последний раз отдавал свои голоса республиканцу 40 лет назад, когда Рональд Рейган шел на второй срок; целый ряд южных штатов голосовали за демократа последний раз 60 лет назад, после убийства Джона Кеннеди. Соцопросы показывают, что в этом году ничего кардинально не изменилось.