Жительнице Эстонии исполнилось 102 года: в чем секрет ее долголетия?

Хилье Пильв, родившаяся в Тамсалу и прожившая там большую часть жизни, в настоящее время проводит заслуженную пенсию в доме по ухожу Имасту.
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«Что мне рассказать? Жизнь рабочего человека. Я все время работала», - сказала Хилье Пильв с доброй улыбкой.
Хилье Пильв родилась 2 октября 1922 года в Тамсалу в семье Яана Кала и Амалии Розали Кала. Отец занимался столярными и строительными работами, мать была домохозяйкой. Вторым ребенком в семье был ее старший брат Альфред. Образование девочка получила в начальной школе с шестью классами в Уудекюла.