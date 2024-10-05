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Жительнице Эстонии исполнилось 102 года: в чем секрет ее долголетия?

Перевод: София Солдатенко
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Хилье Пильв и руководитель дома по уходу Имасту Сигрит Кулланг.
Хилье Пильв и руководитель дома по уходу Имасту Сигрит Кулланг. Фото: Ain Liiva

Хилье Пильв, родившаяся в Тамсалу и прожившая там большую часть жизни, в настоящее время проводит заслуженную пенсию в доме по ухожу Имасту.

«Что мне рассказать? Жизнь рабочего человека. Я все время работала», - сказала Хилье Пильв с доброй улыбкой.

Хилье Пильв родилась 2 октября 1922 года в Тамсалу в семье Яана Кала и Амалии Розали Кала. Отец занимался столярными и строительными работами, мать была домохозяйкой. Вторым ребенком в семье был ее старший брат Альфред. Образование девочка получила в начальной школе с шестью классами в Уудекюла.

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