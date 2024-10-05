Жительнице Эстонии исполнилось 102 года: в чем секрет ее долголетия?

«Что мне рассказать? Жизнь рабочего человека. Я все время работала», - сказала Хилье Пильв с доброй улыбкой.

Хилье Пильв родилась 2 октября 1922 года в Тамсалу в семье Яана Кала и Амалии Розали Кала. Отец занимался столярными и строительными работами, мать была домохозяйкой. Вторым ребенком в семье был ее старший брат Альфред. Образование девочка получила в начальной школе с шестью классами в Уудекюла.