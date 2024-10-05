За прославление России и нападение на полицейского: в Латвии женщина оштрафована на 10 500 евро

В феврале этого года муниципальная полиция Риги отреагировала на вызов на конфликт в заведении фастфуда. Встреченная там женщина в порыве агрессии и в состоянии алкогольного опьянения один раз ударила полицейского по лицу и один раз ногой между ног.

Перед нападением на полицейского, осознавая, что находится в публичном месте и сказанное ею услышат как сотрудники полиции, так и все окружающие, женщина в агрессивном тоне ругалась на русском языке и кричала, что придут русские и причинят латышам вред.

«Таким образом, обвиняемая, зная, что с 24 февраля 2022 года вооруженные силы России начали широкомасштабное вторжение на территорию Украины и что в открытом доступе имеется большое количество информации о насилии, совершаемом российскими вооруженными силами в отношении украинского населения, которое калечат, ранят, насилуют и убивают, публично выразила желание, чтобы вооруженные силы России пришли в Латвию и совершили такое же насилие и военные преступления», - говорится в приговоре.

Суд пришел к выводу, что публичные высказывания женщины можно признать публичным прославлением и оправданием преступлений против человечности, преступлений против мира и военных преступлений, совершенных Россией в Украине.