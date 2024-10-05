Вице-мэр Таллинна: предлагаемые правительством изменения поставят семьи в трудное положение

Как передала BNS пресс-служба партии, поводом к такому выводу послужило решение о том, что со следующего года сроки оформления семейных пособий, родительских пособий и алиментов будут увеличены с нынешних десяти рабочих дней до 30, также будет увеличен срок выплаты пенсий.

«По состоянию на август сумма задолженности должников по алиментам выросла до 120 миллионов евро - чтобы ребенок не страдал из-за злого умысла или неспособности одного из родителей платить, было создано пособие на содержание, которое государство будет выплачивать ребенку, если родитель, обязанный платить алименты, не делает этого. Каждый третий одинокий родитель живет в относительной бедности, и для одинокого родителя, ожидающего алиментов или семейной поддержки, продление срока может означать нехватку средств для заботы о семье», - сказал Казе, отметив, что для многих это может означать попадание в кредитную ловушку.

«Последние статистические данные, приведенные Банком Эстонии, показывают, что объем просроченных кредитов, особенно потребительских, увеличился по сравнению с прошлым годом. Запланированное правительством повышение подоходного налога и ставки налога с оборота и так усложнит ситуацию, а очередные решения о продлении сроков погашения еще больше осложнят положение семей», - пояснил Казе, который считает, что эти решения повлияют и на благосостояние пенсионеров.

«Одинокие пенсионеры подвержены высокому риску бедности, и предложение Департамента социальной защиты учитывать более длительный период ожидания при планировании доходов для них нереально. Нынешнее правительство уже нацелилось на кошельки пенсионеров. Освобождение от подоходного налога на средние пенсии было отменено, и вводится подоходный налог в размере двух процентов, который будет взиматься с пенсионеров с первого евро. Продление сроков выплаты пенсий еще больше увеличит риск бедности», - предупреждает Казе.

По данным Департамента статистики, в 2022 году в Эстонии 22,5 процента людей жили в относительной бедности и 3,5 процента - в абсолютной бедности.