Видео Опрос в группе «Мамочки Эстонии»: квадробика – это нормально, пока не вредит окружающим

«Я провела опрос в группе, в нем приняло участие примерно 10 000 мам, - рассказала Александра. - Около 50 процентов сказали: окей, это нормально, но с оговоркой на то, что это не вредит окружающим. Еще примерно 20 процентов сказали, что квадробика - это замечательно, что дети не сидят в гаджетах и активно проводят время на улице и общаются друг с другом. Примерно 15 процентов высказались крайне негативно, мол, это надо лечить. Среди тех, кто высказался негативно, были и те родители, дети которых пострадали от действий квадроберов. Отметилось четверо мам: у одной ребенка покусали девочки квадроберы, отобрали игрушку и убежали куда-то, другого ребенка облаяли и написали ему в портфель, и такие еще случаи, когда просто напугали маленького ребенка в песочнице, а еще у кого-то напугали собаку».