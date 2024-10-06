В новом выпуске передачи «Своя правда», который выйдет в эфир уже в этот понедельник, речь пойдет о молодежных субкультурах: квадроберах и терианцах. Почему сегодняшним детям так нравится играть в животных и не таят ли в себе опасности эти игры? Эти вопросы обсудят гости и эксперты в студии. Ведущая - Елена Соломина.
Видео ⟩ Опрос в группе «Мамочки Эстонии»: квадробика – это нормально, пока не вредит окружающим
В передаче приняла участие и администратор сообщества «Мамочки Эстонии» Александра Кокорина. По просьбе передачи Александра провела небольшой опрос в сообществе и поделилась с собравшимися в студии его результатами.
«Я провела опрос в группе, в нем приняло участие примерно 10 000 мам, - рассказала Александра. - Около 50 процентов сказали: окей, это нормально, но с оговоркой на то, что это не вредит окружающим. Еще примерно 20 процентов сказали, что квадробика - это замечательно, что дети не сидят в гаджетах и активно проводят время на улице и общаются друг с другом. Примерно 15 процентов высказались крайне негативно, мол, это надо лечить. Среди тех, кто высказался негативно, были и те родители, дети которых пострадали от действий квадроберов. Отметилось четверо мам: у одной ребенка покусали девочки квадроберы, отобрали игрушку и убежали куда-то, другого ребенка облаяли и написали ему в портфель, и такие еще случаи, когда просто напугали маленького ребенка в песочнице, а еще у кого-то напугали собаку».
Смотрите выпуск передачи «Своя правда» под названием «Звериные игры» в этот понедельник в 20.30 на телеканале ETV+. Ведущая - Елена Соломина.