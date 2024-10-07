Видео Представитель полиции: субкультуру квадроберов могут сопровождать нарушения

«Глядя на статистику полиции, можно сказать, что у нас это движение только зарождается, потому что таких случаев действительно мало, - сказала представитель полиции Виктория Мюйриссепп. - Но, возможно, их мало конкретно для полиции. В жизни, вероятно, случаев намного больше. Да, действительно: дети могут покусать и как-то себя неправильно повести. Тут есть очень много нарушений, которые могут эту субкультуру окружать. В первую очередь, что могут дети нарушить, так это покусать кого-то, нанести увечья, собакам в том числе. Собака по закону у нас вещь и если что-то с собакой случится, то родителей попросят возместить ущерб. Люди еще не особо привыкли к такой субкультуре и многие бабушки, которые гуляют по парку, могут испугаться, увидев детей в таком виде и, вероятно, могут вызвать на таких детей полицию. Мы тоже не хотим детей пугать, но на вызов должны будем реагировать. Родителям квадроберов обязательно стоит провести с детьми беседу и объяснить им правила поведения: что не нужно гавкать, нужно вести себя спокойно. И лучше бы, чтобы дети этим занимались под присмотром родителей, потому что окружающие люди к такому не привыкли, и непонятно, какая реакция может последовать в том числе у пьяных людей и у людей под наркотиками, которые у нас ходят по улицам».