Депутат Рийгикогу и бывший министр образования и науки Тынис Лукас из партии «Отечество» подверг критике решение Таллиннского окружного суда отменить постановление, по которому правительство отказало в предоставлении гражданства человеку, осужденному за кражу и хранение наркотиков.
Депутат Рийгикогу раскритиковал решение суда о предоставлении гражданства человеку с судимостью
«[В 2022-2023 годах] именно «Отечество» в правительстве была той силой, которая потребовала отказать в предоставлении гражданства людям с уголовной судимостью. Если суд считает правильным быть более мягким, то закон следует изменить, потому что нет необходимости пополнять ряды граждан преступниками», - раскритиковал Лукас решение суда в социальных сетях.
В пятницу Таллиннский окружной суд отклонил апелляцию министра внутренних дел Лаури Ляэнеметса и оставил в силе решение административного суда об аннулировании. Правительство отказало мужчине в предоставлении гражданства 4 ноября 2022 года.
Согласно Закону о гражданстве, гражданство Эстонии, как правило, не предоставляется лицу, неоднократно осужденному за преступления, однако закон дает правительству право в виде исключения принять решение о предоставлении гражданства, принимая во внимание обстоятельства преступления и личность осужденного.
В период с 2000 по 2012 годы этот человек совершил ряд краж, а также был неоднократно осужден за обращение с наркотиками. Однако, подавая заявление на получение гражданства, мужчина утверждал, что с момента совершения преступлений прошло много времени и что он полностью изменил свою жизнь.
Окружной суд согласился с мнением Административного суда, выраженным в решении от 12 июня прошлого года, что правительство, в порядке исключения, обладает широкой свободой усмотрения при принятии решений о предоставлении гражданства и что иностранцы и лица без гражданства не имеют субъективного права требовать предоставления эстонского гражданства. Однако суд постановил, что правительство должно принимать во внимание все соответствующие обстоятельства при осуществлении этого усмотрения.
И административный суд, и окружной суд сочли, что при отказе в предоставлении гражданства правительство не приняло во внимание положительное развитие личности и тот факт, что с момента систематического преступного поведения прошло более десяти лет.
По мнению окружного суда, также неясно, почему правительство пришло к выводу, что заявитель является постоянным правонарушителем, на основании одного правонарушения - превышения скорости в 2018 году.
Окружной суд подчеркнул, что суд не может принимать решения за правительство. Однако суд может отменить решение правительства, а правительство может принять новое решение после должного рассмотрения всех обстоятельств.
Окружной суд не исключает возможности того, что правительство, рассмотрев все обстоятельства, все же отказало бы человеку в предоставлении эстонского гражданства, но, учитывая широкие полномочия правительства, иное решение нельзя считать невозможным.
Таким образом, принятое в пятницу окружным судом решение не означает, что апеллянт получит эстонское гражданство. Однако ему предоставлена возможность сделать это, поскольку правительство должно будет пересмотреть его заявление.
Решение окружного суда не вступило в силу, и стороны могут обжаловать его, подав кассационную жалобу в Госсуд суд в течение 30 дней.