Депутат Рийгикогу раскритиковал решение суда о предоставлении гражданства человеку с судимостью

«[В 2022-2023 годах] именно «Отечество» в правительстве была той силой, которая потребовала отказать в предоставлении гражданства людям с уголовной судимостью. Если суд считает правильным быть более мягким, то закон следует изменить, потому что нет необходимости пополнять ряды граждан преступниками», - раскритиковал Лукас решение суда в социальных сетях.

В пятницу Таллиннский окружной суд отклонил апелляцию министра внутренних дел Лаури Ляэнеметса и оставил в силе решение административного суда об аннулировании. Правительство отказало мужчине в предоставлении гражданства 4 ноября 2022 года.

Согласно Закону о гражданстве, гражданство Эстонии, как правило, не предоставляется лицу, неоднократно осужденному за преступления, однако закон дает правительству право в виде исключения принять решение о предоставлении гражданства, принимая во внимание обстоятельства преступления и личность осужденного.

В период с 2000 по 2012 годы этот человек совершил ряд краж, а также был неоднократно осужден за обращение с наркотиками. Однако, подавая заявление на получение гражданства, мужчина утверждал, что с момента совершения преступлений прошло много времени и что он полностью изменил свою жизнь.