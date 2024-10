«Все под покровом тайны, тихо, чтобы никто ничего не заподозрил» В VK — массовые сокращения, уволены сотни сотрудников. Официально компания это отрицает

О том, что в VK готовятся масштабные сокращения, в отрасли заговорили еще несколько недель назад. А в конце сентября из компании одним днем начали увольнять десятки сотрудников, в том числе - целыми командами, утверждают источники «Медузы» и The Bell из числа бывших и действующих сотрудников VK, включая нескольких топ-менеджеров.

Также были закрыты несколько сервисов, в их числе - внутренний инкубатор для IT-проектов To The Moon и проект VK NFT. Сокращения прошли и в нескольких командах под управлением вице-президента VK по развитию бизнеса и стратегии Максима Тадевосяна, утверждают четверо собеседников «Медузы» и The Bell. Сам Тадевосян также может вскоре покинуть холдинг, говорят двое из них.