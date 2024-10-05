«Все под покровом тайны, тихо, чтобы никто ничего не заподозрил» В VK — массовые сокращения, уволены сотни сотрудников. Официально компания это отрицает

Уже уволенные сотрудники называют идущие сокращения масштабными: каждый из собеседников «Медузы» и The Bell знает о десятках уволенных из своего и других подразделений группы. По их словам, сокращения затронули как сотрудников маркетинговых команд и дизайнеров, так и разработчиков.

Одному из бывших сотрудников об увольнении сообщил руководитель, объяснивший это тем, что в компании идут массовые сокращения. Другой сотрудник рассказал, что его руководитель назвал главной причиной увольнений «оптимизацию ресурсов и перераспределение бюджетов».

«Происходит все резко, одномоментно. Заставляют подписать увольнение по соглашению сторон в момент разговора, дают две недели доработать. Нам сказали, сократят 50 человек минимум у нас», - рассказывает он.

Третий собеседник утверждает, что за «оптимизацию» в VK отвечает новый вице-президент по персоналу Анастасия Кучай, перешедшая в холдинг в июле этого года из Ozon (ранее об этом сообщал телеграм-канал «Digital Ниндзя»). По данным источника, о сокращении тысяч сотрудников речь пока не идет: «оптимизация» должна затронуть несколько сотен человек.

«Ротация кадров в компании проводится регулярно - сотрудники часто перемещаются между подразделениями», - утверждает еще один источник, близкий к руководству компании. Сейчас VK сосредоточена на развитии «VK Видео», коммуникационных сервисов и В2В-продуктов - и эти подразделения даже растут, подчеркивает он.