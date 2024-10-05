В VK идут сокращения, рассказали «Медузе» и The Bell больше 10 действующих и бывших сотрудников холдинга. Источники в компании говорят, что сотни человек уже уволены, а в общей сложности под сокращения могут попасть несколько тысяч. При этом представитель VK официально утверждает, что численность сотрудников с начала года не менялась.
«Все под покровом тайны, тихо, чтобы никто ничего не заподозрил» В VK — массовые сокращения, уволены сотни сотрудников. Официально компания это отрицает
О том, что в VK готовятся масштабные сокращения, в отрасли заговорили еще несколько недель назад. А в конце сентября из компании одним днем начали увольнять десятки сотрудников, в том числе - целыми командами, утверждают источники «Медузы» и The Bell из числа бывших и действующих сотрудников VK, включая нескольких топ-менеджеров.
К концу месяца, по их оценке, были уволены несколько сотен человек. Среди них:
- десятки сотрудников, работавших в маркетинговых командах соцсети «Вконтакте», а также проекта «VK Клипы» и голосового ассистента «Маруся»;
- сотрудники, развивавшие рекламные продукты,
- разработчики, задействованные в разных бизнесах группы.
Также были закрыты несколько сервисов, в их числе - внутренний инкубатор для IT-проектов To The Moon и проект VK NFT. Сокращения прошли и в нескольких командах под управлением вице-президента VK по развитию бизнеса и стратегии Максима Тадевосяна, утверждают четверо собеседников «Медузы» и The Bell. Сам Тадевосян также может вскоре покинуть холдинг, говорят двое из них.
О том, что VK массово увольняет сотрудников, 3 и 4 октября написало несколько телеграм-каналов, в том числе «Еж главное» (в прошлом телеграм-канала Brief), «Digital Ниндзя» и «Осторожно новости». Первый пост на эту тему, вышедший в канале «Еж главное», позднее был удален. Источники каналов утверждают, что речь идет примерно о 300 уволенных сотрудниках и их число продолжает расти.
Впервые о готовящихся сокращениях в компании заговорили еще летом, утверждают четверо собеседников «Медузы» и The Bell в компании. Оценки того, сколько в итоге сотрудников будет уволено, разнятся, но большинство собеседников считают, что под сокращения могут попасть до 20 процентов персонала. В таком случае речь идет примерно о трех тысячах человек. Представитель компании наличие таких планов отрицает.
Уже уволенные сотрудники называют идущие сокращения масштабными: каждый из собеседников «Медузы» и The Bell знает о десятках уволенных из своего и других подразделений группы. По их словам, сокращения затронули как сотрудников маркетинговых команд и дизайнеров, так и разработчиков.
Одному из бывших сотрудников об увольнении сообщил руководитель, объяснивший это тем, что в компании идут массовые сокращения. Другой сотрудник рассказал, что его руководитель назвал главной причиной увольнений «оптимизацию ресурсов и перераспределение бюджетов».
«Происходит все резко, одномоментно. Заставляют подписать увольнение по соглашению сторон в момент разговора, дают две недели доработать. Нам сказали, сократят 50 человек минимум у нас», - рассказывает он.
Третий собеседник утверждает, что за «оптимизацию» в VK отвечает новый вице-президент по персоналу Анастасия Кучай, перешедшая в холдинг в июле этого года из Ozon (ранее об этом сообщал телеграм-канал «Digital Ниндзя»). По данным источника, о сокращении тысяч сотрудников речь пока не идет: «оптимизация» должна затронуть несколько сотен человек.
«Ротация кадров в компании проводится регулярно - сотрудники часто перемещаются между подразделениями», - утверждает еще один источник, близкий к руководству компании. Сейчас VK сосредоточена на развитии «VK Видео», коммуникационных сервисов и В2В-продуктов - и эти подразделения даже растут, подчеркивает он.
Внутренних официальных заявлений о сокращениях в компании не делали. «Никто ничего официально не сообщает, все под покровом тайны, тихо, чтобы никто ничего не заподозрил, - рассказывает один из недавно уволенных сотрудников. - Официально это сокращениями не называется, все оформляется по соглашению сторон. HR при увольнении объясняет это так: у компании изменились приоритеты, в фокусе другие продукты».
Какие именно продукты «в фокусе», уволенным не сообщили, но все понимают, что речь идет о сервисе «VK Видео», говорит собеседник «Медузы» и The Bell в компании. Предполагается, что этот сервис должен заменить собой YouTube, работа которого в России с недавних пор замедляется.
Официально в VK отрицают факт сокращений:
Информация не соответствует действительности. VK не проводит и не планирует проводить сокращений. Численность сотрудников в VK с начала 2024 года не менялась и составляет порядка 15 тысяч человек. На данный момент в VK открыты десятки вакансий по разным направлениям.
В начале года VK говорила о планах завершения активной инвестиционной стадии по итогам 2024 года, объясняет собеседник, близкий к руководству: «В данном контексте завершение тестов и экспериментов на новых направлениях, закрытие неактуальных сервисов вроде ICQ, „Агент Mail.ru“, а также концентрация на эффективности действующих продуктов является последовательным и осознанным решением».
Главная причина сокращений - финансовые трудности и попытка улучшить показатели, говорит один из собеседников «Медузы» и The Bell. По подсчетам Forbes, VK входит в топ самых убыточных российских компаний. В 2023 году чистый убыток холдинга составил 34,3 миллиарда рублей, а VK занял пятое место в антирейтинге самых убыточных компаний.
На эти результаты, пишет Forbes, повлиял опережающий рост расходов на персонал, вознаграждение партнерам за контент и рост маркетинговых расходов. После начала войны холдинг сделал ставку на конкуренцию с YouTube, и с тех пор активно инвестировал в привлечение блогеров и звезд, выплачивая им за выпуски шоу до полумиллиарда рублей.
Но теперь перед главой VK Владимиром Кириенко, сыном замглавы администрации президента Сергея Кириенко, стоит задача оптимизировать расходы компании, говорит один из собеседников изданий. Оптимизация, начатая VK, включает сокращение бюджетов на маркетинг и персонал, а в ближайшие полгода компания должна пересобрать команды и отказаться от лишних инвестиций, чтобы улучшить результаты группы, говорит другой собеседник авторов текста.