Перевод: Валерия Ермакова

На этой неделе цены на нефть выросли на девять процентов, поскольку на рынке усилились опасения по поводу возможного прекращения поставок нефти с Ближнего Востока. Этот регион обеспечивает около трети мирового производства сырой нефти, причем Иран за последние месяцы добывал примерно 3,3 миллиона баррелей в день.

В пятницу цена на нефть марки Brent поднялась выше 78 долларов за баррель, хотя неделю назад она была около 71 доллара. Такой резкий рост цен за одну неделю последний раз наблюдался в январе 2023 года. Особенно сильный скачок произошёл в четверг после заявления президента США Джо Байдена о том, что США обсуждают возможность поддержки израильских ракетных ударов по энергетической инфраструктуре Ирана.

В связи с этим кризисом аналитики компании Clearview Energy Partners поделились с Bloomberg несколькими сценариями развития ситуации. Если США и их союзники введут экономические санкции против Ирана, нефть может подорожать на 7 долларов за баррель. Если Израиль атакует энергетические объекты Ирана, цена вырастет на 13 долларов. Самый сильный эффект окажет блокировка Ормузского пролива - ключевого маршрута для мировой торговли нефтью. В этом случае цены могут вырасти на 13-28 долларов.

Ормузский пролив - это узкий водный путь, через который проходит около 30 процентов мировой торговли нефтью. Из-за его небольшой глубины танкеры уязвимы, а близость Ирана создает риск ракетных атак.