В пятницу базовая процентная ставка по большинству ипотечных кредитов в Эстонии упала до 3,046%. Таким образом, процентная ставка достигла самого низкого уровня за последние 19 месяцев. С момента пика, достигнутого в октябре прошлого года, ставка Euribor снизилась более чем на четверть.
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Ставка Euribor вскоре может упасть ниже трех процентов
Перевод: Валерия Ермакова
Вчера шестимесячный Euribor упал до 3,046%, тогда как накануне он был 3,092%. Теперь ожидается, что к ноябрю Euribor опустится ниже 3%, а к февралю следующего года - до 2,5%.