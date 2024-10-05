Торгово-промышленная палата: в Эстонии хронически не хватает врачей по гигиене труда

Об этом палата сообщила BNS, напомнив, что объединение и раньше указывало на хроническую нехватку врачей по гигиене труда. При том, что число врачей-специалистов в этой сфере в Эстонии не увеличивалось в течение последних пяти лет.

Проблема нехватки врачей по гигиене труда особенно остро стоит в небольших и отдаленных регионах, таких как Хийумаа, где работодатели находятся в трудном положении, что негативно сказывается на благополучии и здоровье работников и на эффективности предприятий.

По оценке палаты, одним из возможных решений является внесение поправок в Закон о гигиене и безопасности труда, чтобы работодатели могли в определенных случаях - например, при работе в офисе - направлять своих сотрудников к семейному врачу для прохождения медицинского осмотра.

В случае офисной работы, когда в рабочей среде присутствуют типичные факторы меньшего риска, семейный врач также должен иметь возможность проводить мероприятия по наблюдению за гигиеной труда и давать рекомендации работникам, а также знать историю болезни и поведение работника в прошлом.

Если выяснится, что работник нуждается в более глубоком анализе условий труда и здоровья, семейный врач может направить его к врачу по гигиене труда или другому специалисту. Привлечение терапевта будет опцией, а не обязанностью, и может применяться в условиях работы с низким уровнем риска.

Такое изменение поможет снизить нагрузку на работодателей и повысить доступность медицинских осмотров для работников, особенно в регионах, где врачей по охране труда не хватает.

Кроме того, в последние годы нагрузка на врачей по гигиене труда значительно возросла, поскольку вступившие в силу в прошлом году изменения в законодательстве добавили к их обязанностям дополнительные требования, в том числе обязанность посещать рабочие места и анализировать общую ситуацию с гигиеной труда в компании.