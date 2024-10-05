Авария произошла возле жилого дома по адресу Эрика, 6, где столкнулись легковой автомобиль и мотоцикл. В результате аварии один человек, находившийся на мотоцикле, скончался, а второй был доставлен в больницу. На месте происшествия работают полицейские, движение на месте аварии перекрыто.

«Согласно предварительной информации, мотоцикл Yamaha YZF-R1 двигался по улице Эрика в направлении улицы Тёэстузе и пытался обогнать машину впереди через встречную полосу. В это время легковой автомобиль Toyota Yaris под управлением 32-летнего водителя начал поворачивать налево с прилегающей дороги на улицу Эрика, что привело к столкновению. За рулем мотоцикла находился 46-летний мужчина, на пассажирском месте был еще один человек», - сообщил руководитель оперативной группы Ляэне-Харьюского полицейского участка Мартин Тедер.

Мотоциклист получил тяжелые травмы и скончался на месте. Пассажирка мотоцикла была доставлена в больницу в тяжелом состоянии. Водитель Toyota также был доставлен в больницу для осмотра.

Водитель автомобиля имел водительские права и был трезв. Мотоциклист и пассажирка были в шлемах, а факт трезвости мотоциклиста будет установлен в ходе экспертизы. Для выяснения всех деталей происшествия полиция начала уголовное расследование.

Автомобиль на месте ДТП. Фото: Politsei- ja piirivalveamet