В Таллине в результате ДТП погиб мотоциклист

Авария произошла возле жилого дома по адресу Эрика, 6, где столкнулись легковой автомобиль и мотоцикл. В результате аварии один человек, находившийся на мотоцикле, скончался, а второй был доставлен в больницу. На месте происшествия работают полицейские, движение на месте аварии перекрыто.