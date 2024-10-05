Сб, 5.10.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG

В Таллине в результате ДТП погиб мотоциклист

Copy
Поминальная свеча. Иллюстративное фото.
Поминальная свеча. Иллюстративное фото. Фото: Visionalmedia

В субботу, 5 октября, в 16:45 в Центр тревоги поступило сообщение о серьезной аварии в районе Пыхья-Таллинна. В результате ДТП погиб мотоциклист. 

Авария произошла возле жилого дома по адресу Эрика, 6, где столкнулись легковой автомобиль и мотоцикл. В результате аварии один человек, находившийся на мотоцикле, скончался, а второй был доставлен в больницу. На месте происшествия работают полицейские, движение на месте аварии перекрыто.

Точные обстоятельства происшествия выясняются.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх