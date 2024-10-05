В субботу, 5 октября, в 16:45 в Центр тревоги поступило сообщение о серьезной аварии в районе Пыхья-Таллинна. В результате ДТП погиб мотоциклист.
В Таллине в результате ДТП погиб мотоциклист
Авария произошла возле жилого дома по адресу Эрика, 6, где столкнулись легковой автомобиль и мотоцикл. В результате аварии один человек, находившийся на мотоцикле, скончался, а второй был доставлен в больницу. На месте происшествия работают полицейские, движение на месте аварии перекрыто.
Точные обстоятельства происшествия выясняются.