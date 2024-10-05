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FT: Запад и Украина обсуждают схему «территории в обмен на членство в НАТО» для завершения войны

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Западные союзники Украины поддерживают Формулу мира президента Зеленского. Представителей развивающихся стран еще предстоит убедить, пишет пресса.
Западные союзники Украины поддерживают Формулу мира президента Зеленского. Представителей развивающихся стран еще предстоит убедить, пишет пресса. Фото: NURPHOTO

Согласно изданию Financial Times, западные дипломаты и все большее число чиновников в Украине сходятся во мнении, что компромиссом для завершения российско-украинской войны может стать схема «территории в обмен на членство в НАТО», пишет «Медуза». Источник в офисе Зеленского, однако, отрицает, что Украина обсуждает эту формулу.

При таком подходе Москва де-факто, но не де-юре сохранит контроль над территориями, которые она сейчас оккупирует, а Киев получит членство в НАТО и гарантии безопасности от альянса.

Как подчеркивает издание, это не означает, что власти Украины и их западные союзники признают суверенитет России над территориями, которые она захватила с 2014 года.

«Предполагается молчаливое согласие с тем, что эти земли должны быть возвращены дипломатическими средствами в будущем, - пишет FT. - Но даже это, по понятным причинам, остается чувствительным вопросом для украинцев, особенно когда преподносится как основа компромисса с Москвой».

Что касается членства Украины в НАТО, его можно осуществить по так называемой «западногерманской» модели - то есть гарантии безопасности будут распространяться только на территории, которые контролирует Киев. Так же происходило в годы холодной войны - членом НАТО была ФРГ, но не ГДР.

Источник в офисе Зеленского, однако, отрицает, что Украина обсуждает формулу «НАТО в обмен на территории». Его комментарии приводят «Страна» и «РБК-Украина». «Это бред. Нет такого разговора вообще. Никто на Западе официально и явно не предлагал Украине такие гарантии безопасности, которые бы точно не допускали расширения или повторения войны. Во-вторых, мы не торгуем суверенитетом и территориями», - заявил неназванный собеседник журналистов.

В конце сентября Владимир Зеленский представил в Вашингтоне «план победы» Украины в войне, который, как сообщалось, «не впечатлил» Белый дом. По сведениям Financial Times, одним из пунктов «плана победы» значится членство Украины в НАТО.

Эту идею может продвинуть Джо Байден до окончания срока своих президентских полномочий в январе 2025 года, считает издание. Высокопоставленный украинский чиновник заявил FT, что план Зеленского смещает цели Украины в войне с полного освобождения своей территории на перелом боевых действий в пользу украинской армии, чтобы привлечь Россию за стол переговоров.

Ранее журнал The Economist также выступил с аналогичным призывом ставить реальные цели в войне и «изменить курс» - ускоренно принять Украину в НАТО, а Киеву в свою очередь отказаться на нынешнем этапе от планов отвоевать все оккупированные Россией территории.

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