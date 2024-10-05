Согласно изданию Financial Times, западные дипломаты и все большее число чиновников в Украине сходятся во мнении, что компромиссом для завершения российско-украинской войны может стать схема «территории в обмен на членство в НАТО», пишет «Медуза». Источник в офисе Зеленского, однако, отрицает, что Украина обсуждает эту формулу.
FT: Запад и Украина обсуждают схему «территории в обмен на членство в НАТО» для завершения войны
При таком подходе Москва де-факто, но не де-юре сохранит контроль над территориями, которые она сейчас оккупирует, а Киев получит членство в НАТО и гарантии безопасности от альянса.
Как подчеркивает издание, это не означает, что власти Украины и их западные союзники признают суверенитет России над территориями, которые она захватила с 2014 года.
«Предполагается молчаливое согласие с тем, что эти земли должны быть возвращены дипломатическими средствами в будущем, - пишет FT. - Но даже это, по понятным причинам, остается чувствительным вопросом для украинцев, особенно когда преподносится как основа компромисса с Москвой».
Что касается членства Украины в НАТО, его можно осуществить по так называемой «западногерманской» модели - то есть гарантии безопасности будут распространяться только на территории, которые контролирует Киев. Так же происходило в годы холодной войны - членом НАТО была ФРГ, но не ГДР.
Источник в офисе Зеленского, однако, отрицает, что Украина обсуждает формулу «НАТО в обмен на территории». Его комментарии приводят «Страна» и «РБК-Украина». «Это бред. Нет такого разговора вообще. Никто на Западе официально и явно не предлагал Украине такие гарантии безопасности, которые бы точно не допускали расширения или повторения войны. Во-вторых, мы не торгуем суверенитетом и территориями», - заявил неназванный собеседник журналистов.
В конце сентября Владимир Зеленский представил в Вашингтоне «план победы» Украины в войне, который, как сообщалось, «не впечатлил» Белый дом. По сведениям Financial Times, одним из пунктов «плана победы» значится членство Украины в НАТО.
Эту идею может продвинуть Джо Байден до окончания срока своих президентских полномочий в январе 2025 года, считает издание. Высокопоставленный украинский чиновник заявил FT, что план Зеленского смещает цели Украины в войне с полного освобождения своей территории на перелом боевых действий в пользу украинской армии, чтобы привлечь Россию за стол переговоров.
Ранее журнал The Economist также выступил с аналогичным призывом ставить реальные цели в войне и «изменить курс» - ускоренно принять Украину в НАТО, а Киеву в свою очередь отказаться на нынешнем этапе от планов отвоевать все оккупированные Россией территории.