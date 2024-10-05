За неделю электричество на бирже подорожало почти в три раза

В течение недели с 30 сентября по 6 октября средняя цена электроэнергии в эстонской ценовой зоне на бирже Nord Pool составила 13,12 цента за киловатт-час, свидетельствуют данные торговой площадки.

По сравнению c неделей ранее, когда электричество в среднем стоило 4,6 цента, средний биржевой тариф вырос почти на 185 процентов.

В Латвии и Литве средняя цена на биржевое электричество на уходящей неделе была такой же, как в Эстонии. В Финляндии тариф был ниже - 10,9 цента.