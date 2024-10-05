Президент Алар Карис: мы должны обеспечить преемственность учителей

Глава государства добавил, что в данном случае современный учитель создал бы благоприятную среду, в которой Кийр мог бы придумать более умный способ очистки поля от камней. «Тоотс высмеял Кийра и вряд ли бы за это удостоился награды "Профессиональный учитель года". Но давайте признаем, что Тоотс воплотил в себе ряд навыков, которые, по нашему мнению, все же важно развивать в современных учениках и учителях», - отметил президент Карис.

Президент подчеркнул, что неувядающий успех повестей классика эстонской литературы Оскара Лутса спустя десятилетия свидетельствует о том, что образование глубоко вписано в историю эстонского народа. «В нас также глубоко заложена способность распознавать важное в трудные моменты и делать правильный выбор. Этой осенью рекордное число молодых людей захотели учиться в университете на учителя. Все чаще мы слышим истории людей, которые, сделав успешную профессиональную карьеру, решили продолжить свою жизнь в качестве школьного учителя», - напомнил президент Карис.

«Я верю, что за этим их выбором стоит внутренняя воля и чувство миссии, а также ощущение того, что нынешний момент сложный. Если мы не обеспечим преемственность учителей и успешный переход к образованию на эстонском языке, на карту будет поставлена судьба нашего общества. Я глубоко признателен тем, кто решил внести свой непосредственный вклад в это дело», - сказал глава государства.

Президент считает, что мы должны обеспечить преемственность учителей. «Здесь мы все можем оказать поддержку: как родители, как люди, принимающие решения, как формирующие общественное мнение. Во всем этом перед нами вы, уважаемые лауреаты. Вы даете нам уверенность в том, что, где бы вы ни трудились в Эстонии и каков бы ни был уровень вашего образования, всегда найдутся те, кто последует вашему примеру и вдохновится им. Поздравляю сегодняшних лауреатов и благодарю всех учителей Эстонии!» - подчеркнул Карис.