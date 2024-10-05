Президент Алар Карис в своем выступлении в субботу на мероприятии, посвященном Дню учителя в Йыхви, сказал, что будущее эстонского общества окажется под угрозой, если мы не обеспечим преемственность учителей и успешный переход к образованию на эстонском языке.
Президент Алар Карис: мы должны обеспечить преемственность учителей
Об этом сообщила канцелярия президента. «Мы не привыкли думать о Йоозепе Тоотсе (персонаж повести Оскара Лутса "Весна") как о хорошем ученике, не говоря уже о хорошем учителе. Образцом учителя всегда был школьный учитель Лаур как наставник, который старается развить в каждом ребенке его собственные таланты, замечает и понимает. И все же имя представленной сегодня в качестве главной награды учителю статуэтки - Йоозеп, а не Лаур», - сказал глава государства в своей речи на торжественной церемонии вручения премии «Учитель года».
«Если мы присмотримся, то увидим в Йоозепе многое из того, что мы хотели бы видеть в сегодняшнем ученике. Не в том Йоозепе, который учился в приходской школе, а в более позднем, из повести-продолжения "Свадьба Тоотса". К тому времени, когда он вернется на родину в качестве опытного управляющего мызой, он станет самостоятельным учеником, руководствующимся внутренней мотивацией, - напомнил президент Карис. - Его мечта - осушить болото и улучшить дела на мызе до такой степени, чтобы ее можно было называть не Юлесоо ("Заболотная"), а Юленурме ("Пахотная")».
По словам главы государства, в качестве преподавателя Тоотс использовал современные методики. «Когда к нему обратился Кийр (бывший одноклассник Тоотса), который тоже хотел стать хозяином мызы, Йоозеп применил проблемное обучение. Задание по очистке поля от камней быстро показывает, что Кийр руководствуется внешними мотивами - желанием угодить Теэле (бывшая одноклассница и подруга Тоотса). Он не способен обдумать свои действия и найти подходящие решения», - сказал президент Карис.
Глава государства добавил, что в данном случае современный учитель создал бы благоприятную среду, в которой Кийр мог бы придумать более умный способ очистки поля от камней. «Тоотс высмеял Кийра и вряд ли бы за это удостоился награды "Профессиональный учитель года". Но давайте признаем, что Тоотс воплотил в себе ряд навыков, которые, по нашему мнению, все же важно развивать в современных учениках и учителях», - отметил президент Карис.
Президент подчеркнул, что неувядающий успех повестей классика эстонской литературы Оскара Лутса спустя десятилетия свидетельствует о том, что образование глубоко вписано в историю эстонского народа. «В нас также глубоко заложена способность распознавать важное в трудные моменты и делать правильный выбор. Этой осенью рекордное число молодых людей захотели учиться в университете на учителя. Все чаще мы слышим истории людей, которые, сделав успешную профессиональную карьеру, решили продолжить свою жизнь в качестве школьного учителя», - напомнил президент Карис.
«Я верю, что за этим их выбором стоит внутренняя воля и чувство миссии, а также ощущение того, что нынешний момент сложный. Если мы не обеспечим преемственность учителей и успешный переход к образованию на эстонском языке, на карту будет поставлена судьба нашего общества. Я глубоко признателен тем, кто решил внести свой непосредственный вклад в это дело», - сказал глава государства.
Президент считает, что мы должны обеспечить преемственность учителей. «Здесь мы все можем оказать поддержку: как родители, как люди, принимающие решения, как формирующие общественное мнение. Во всем этом перед нами вы, уважаемые лауреаты. Вы даете нам уверенность в том, что, где бы вы ни трудились в Эстонии и каков бы ни был уровень вашего образования, всегда найдутся те, кто последует вашему примеру и вдохновится им. Поздравляю сегодняшних лауреатов и благодарю всех учителей Эстонии!» - подчеркнул Карис.