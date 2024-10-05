Макрон призвал прекратить поставки оружия Израилю

Франция не поставляет Израилю оружие для атак на территории населенной палестинцами прибрежной полосы, добавил Макрон в интервью за два дня до первой годовщины масштабного нападения ХАМАС на Израиль.

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась 7 октября 2023 года. Радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль.

Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю, вторглись на его территорию и устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства, убив около 1200 человек. Боевики также захватили около 250 заложников и вывезли их в сектор Газа. Часть заложников была обменяна или освобождена, а часть погибла.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. В результате наземной операции и бомбардировок сектора Газа, по данным подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, погибли более 41,5 тысячи палестинцев.

Палестинских боевиков поддержало ливанское радикальное шиитское движение «Хезболла», признанное террористической организацией в Германии, США, Израиле и ряде арабских государств. «Хезболла» регулярно обстреливает Израиль со стороны Ливана.

Иран, который спонсирует группировку «Хезболла» и требует прекращения военных операций Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ) в секторе Газа, также уже неоднократно наносил удары по территории Израиля, используя беспилотники и баллистические ракеты.