ВИДЕО Россия потеряла над Украиной беспилотник стоимостью 15 млн долларов

Первые изображения БПЛА S-70 «Охотник» появились в августе 2019 года. У аппарата, созданного российской авиастроительной компанией «Сухой», будет антирадарное покрытие. Ожидается, что он будет сопровождать и поддерживать российские истребители в бою, например, в качестве перехватчика.

По данным российского государственного информационного агентства «Интерфакс», беспилотник может нести оружие весом до двух тысяч килограммов. Еще в июне 2023 года в СМИ появились предположения, что прототип «стелс»-беспилотника мог атаковать украинские позиции в Сумской области.

По данным России, серийное производство S-70 планируется начать во второй половине 2024 года. Пока неясно, сколько этих БПЛА получат российские ВВС. Согласно прошлогоднему сообщению российского государственного информационного агентства ТАСС, ожидается, что будет произведено «несколько десятков» единиц.