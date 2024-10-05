Россия уже несколько лет разрабатывает беспилотный боевой самолет с технологией «стелс». Теперь над Украиной пропал прототип S-70. По сообщениям, российский истребитель сбил БПЛА из-за неисправности, пишет rus.tvnet.lv.
ВИДЕО ⟩ Россия потеряла над Украиной беспилотник стоимостью 15 млн долларов
Российские вооруженные силы потеряли в воздушном пространстве над Украиной «стелс»-беспилотник нового типа. Несколько Telegram-каналов сообщают, что беспилотный истребитель S-70 «Охотник» разбился рано утром в субботу в районе городов Часов Яр и Константиновка Донецкой области.
I want to summarise this whole story.— Cloooud |🇺🇦 (@GloOouD) October 5, 2024
❗️NOT SU-25/34/35❗️
But 🇷🇺Russian S-70 «Okhotnik-B»(Hunter-B) unmanned aerial vehicle using stealth technology was shot down today by Russian aviation. It had previously lost control.
This is the first time this drone has been lost. pic.twitter.com/GuLwzAVXNh
Представитель ВВС Украины, пожелавший остаться неизвестным, сообщил порталу «Украинская правда», что самолет обстрелял украинские позиции авиабомбами, а затем был сбит россиянами.
Российский истребитель якобы сбил беспилотник из-за неисправности в последнем, чтобы аппарат не попал в руки украинцев. Однако обломки, по всей видимости, упали на украинскую территорию. На распространенных в интернете кадрах предположительно запечатлен сбитый S-70 и горящие обломки. Ни российские, ни украинские вооруженные силы пока официально не прокомментировали инцидент.
In one of the most epic shoot down videos of the year, what was initially said to be a Russian Su-25, the jet downed this afternoon over Donetsk is now said to be either an Su-57 or an S-70, Russia's most advanced unmanned $15,000,000 drone. pic.twitter.com/8E3McuUUm7— KyivPost (@KyivPost) October 5, 2024
Первые изображения БПЛА S-70 «Охотник» появились в августе 2019 года. У аппарата, созданного российской авиастроительной компанией «Сухой», будет антирадарное покрытие. Ожидается, что он будет сопровождать и поддерживать российские истребители в бою, например, в качестве перехватчика.
По данным российского государственного информационного агентства «Интерфакс», беспилотник может нести оружие весом до двух тысяч килограммов. Еще в июне 2023 года в СМИ появились предположения, что прототип «стелс»-беспилотника мог атаковать украинские позиции в Сумской области.
По данным России, серийное производство S-70 планируется начать во второй половине 2024 года. Пока неясно, сколько этих БПЛА получат российские ВВС. Согласно прошлогоднему сообщению российского государственного информационного агентства ТАСС, ожидается, что будет произведено «несколько десятков» единиц.