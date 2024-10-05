Как минимум 16 человек погибли и несколько десятков пострадали в результате наводнений и оползней в Боснии и Герцеговине, пишет «Медуза» со ссылкой на The Guardian.
В Боснии и Герцеговине — наводнения и оползни. Погибли 16 человек
В зоне бедствия оказались города Ябланица и Кониц, где 4 октября прошел сильный ливень, спровоцировавший внезапное наводнение.
Дома местных жителей затопило ночью, пока они спали. Нахлынувшая вода привела к оползням, которые сошли на населенные пункты и отрезали целые районы.
По словам местных жителей, помимо домов, разрушены дороги, мосты, линии связи и электропередачи.
Среди погибших - маленький ребенок. Как минимум десять человек числятся пропавшими без вести.
Terrible floods hit Bosnia and Herzegovina early this morning, where 14 people have lost their lives so far. Incredible damage of infrastructure and property. It seems like the more money we let the climate cult steal, the worse the weather gets. pic.twitter.com/X78haBir0W— JereMemez (@Jere_Memez) October 4, 2024