«Бейрут превратился в зону боевых действий». Израиль нанес новый удар по столице Ливана

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Воронка от ракетного удара в центре Бейрута Фото: EPA-EFE/REX/Shutterstock

Нафисе Конавар, корреспондент Всемирной службы Би-би-си на Ближнем Востоке (Бейрут): «Как ни тяжело это признавать, Бейрут стал зоной военных действий»

Прошлой ночью в Бейруте один за другим раздавались мощные взрывы. Я насчитала 12 авиаударов по южным пригородам столицы.

Район, который все мировые СМИ называют «Дахией», на самом деле в переводе с арабского означает просто «пригород». За счет этого создается ощущение, что район, по которому наносится удар, — это не вполне Бейрут.

В некотором смысле так оно и есть. Но «Дахия» — всего в 10 минутах езды от моего дома в Ахрафии, христианском районе, который считается восточной частью Бейрута.

Над городом день и ночь летают израильские беспилотники. Они просто не исчезают, их жужжание уже превратилось в фоновый шум.

В разных уголках города теперь установлены временные палаточные лагеря. Вчера на знаменитой площади Мучеников в Бейруте я встретила несколько семей, которые живут в палатках не потому, что их дома разбомбили, а потому, что ракеты упали всего в пяти минутах езды от них. Никто из этих людей не был родом из Дахии.

Пока я пишу эти строки, где-то отчетливо раздаются взрывы. Это очередная серия авиаударов по «южным пригородам» города, которые перестали быть просто пригородами.