В Финляндии уездный суд Пирканмаа приговорил 19-летнего Туомаса Сакари Матиаса Салминена к пожизненному заключению за убийство и изнасилование 15-летней девочки в Валкеакоски, пишет Yle.
Изнасилование и убийство девочки в Финляндии: суд приговорил 19-летнего юношу к пожизненному заключению
Девочка была найдена мертвой в лесу в конце мая. Согласно обвинению, подсудимый в мае ночью долгое время преследовал 15-летнюю жертву, а затем заставил ее пойти с ним в лес, где он ее изнасиловал и задушил.
Жертва и подсудимый не были знакомы.
Молодой человек уже был ранее судим и на момент совершения преступления находился на испытательном сроке.
Обвинение просило назначить наказание за непредумышленное убийство, но уездный суд ужесточил приговор.