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Безвыходное положение? Несчастные квартиросъемщики вынуждены искать новое жилье

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Ляна Тарвис перед приближением зимы решила найти новую жилплощадь, где не будет проблем с отоплением.
Ляна Тарвис перед приближением зимы решила найти новую жилплощадь, где не будет проблем с отоплением. Фото: Mehis Tulk

В расположенном на улице Раэкоя, 4 доме, который своим потрепанным видом уже много лет портит вид центра Курессааре, в отопительный сезон больше нельзя пользоваться печами и плитами, что вынуждает последних жильцов искать новое жилье.

В четверг днем во дворе на улице Раэкоя, 4 была развернута бурная деятельность по переезду. Самая давняя квартиросъемщица в этом доме Ляна Тарвис загружала свою мебель в прицеп автомобиля, чтобы отвезти всё в свой новый дом на улице Смуули.

Ляна, которая прожила в разных квартирах этого дома почти два десятка лет, рассказала, что плита и печка в ее квартире действительно нуждаются в ремонте, трубочист с рабочим тоже приходили их смотреть.

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