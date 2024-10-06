В расположенном на улице Раэкоя, 4 доме, который своим потрепанным видом уже много лет портит вид центра Курессааре, в отопительный сезон больше нельзя пользоваться печами и плитами, что вынуждает последних жильцов искать новое жилье.
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Безвыходное положение? Несчастные квартиросъемщики вынуждены искать новое жилье
В четверг днем во дворе на улице Раэкоя, 4 была развернута бурная деятельность по переезду. Самая давняя квартиросъемщица в этом доме Ляна Тарвис загружала свою мебель в прицеп автомобиля, чтобы отвезти всё в свой новый дом на улице Смуули.
Ляна, которая прожила в разных квартирах этого дома почти два десятка лет, рассказала, что плита и печка в ее квартире действительно нуждаются в ремонте, трубочист с рабочим тоже приходили их смотреть.